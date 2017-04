En av Europas fremste terrorforskere mener angrepet i Sverige ikke er overraskende.

– Sikkerhetspolitiet har vært veldig klare på at det et snakk om terror. Man har øvd på dette scenarioet over land tid - nemlig at det kommer en lastebil og man må reagere kjapt. At dette angrepet skjedde nå, er ikke overraskende.

Det sier Magnus Ranstorp, en av Europas fremste terrorforskere, til Aftenposten.

– Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss mot slik angrep fullt ut. Nå må vi stå samlet slik som Norge sto samlet etter Utøya i 2011.

– Som forventet

Terrorforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener i likhet med Ranstorp at det er sannsynlig at lastebilen som kjørte inn i en folkemengde i Stockholm fredag, er et terrorangrep.

– Man kan spørre seg selv om det var forventet, og det var det. Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje – det har vi hatt forestillinger om lenge.

Han legger til:

– Det er alltid overraskende, og det er det som er typisk for denne terroren. Hadde det ikke vært overraskende hadde det ikke vært sjokkerende hver gang.

Et kjent mønster

Gule peker på mønsteret som har avspeilet seg blant annet i Nice, Berlin og London.

Det har tidligere vært en rekke terrorangrep med bil den siste tiden. I de fleste tilfellene har IS tatt på seg ansvaret, men metoden har også vært brukt av andre terrorister.

– Det er en «copycat»-effekt. Når noen ser at dette lar seg gjøre så blir det også mer interessant å gjøre det andre steder. Jo tyngre bil, desto større skade, sier Gule.

Han regner med det blir økte sikkerhetstiltak i den svenske hovedstaden fremover.

– Er det mulig å avverge slike angrep?

– Svaret er nei. Det er ikke mulig å gardere seg mot slike angrep.

Men man kan gjøre flere tiltak, fortsetter Gule.

– Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer. Man kan for eksempel gjøre en god del sikringstiltak som gjør det vanskelig for lastebiler å kjøre i full fart i gågater og lignende. Fysiske sperringer for å hindre innkjøring er også mulig.

«Ensomme ulver» er sjeldnere enn man tror: Selv om gjerningsmannen handler alene, har han oftest planlagt lenge, har hjelpere og tilknytning til et nettverk.

– Vi kommer til å se flere angrep av denne typen

Ingen er så langt pågrepet for hendelsen. Statsminister Stefan Löfven sier at Sverige er blitt angrepet og at hendelsen i Stockholm etter alt å dømme er en terrorhandling.

– Det er veldig sannsynlig at dette var et terrorangrep, og det henger sammen med at denne bilen er kapret og har kjørt inn i en folkemengde, sier Gule.

– Vi må ikke og skal ikke vende oss til det, men at vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert. Og i likhet med Stockholm er også Norge utsatt.