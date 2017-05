Bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey, fikk CNN kjennskap en ny utvikling i FBIs Russland-etterforskning.

Føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med Russland-etterforskningen, melder CNN.

Det er ifølge nyhetsorganisasjonen bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.

Stevningene er blitt utstedt i løpet av de siste ukene, men kanalen fikk først vite om stevningene bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey tirsdag.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om at Flynn ikke skal ha fortalt visepresident Mike Pence sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington, noe som førte til at Pences uttalelser om saken ikke stemte med virkeligheten.

Bekrefter at FBI-sjefen fikk sparken

Natt til onsdag norsk tid bekreftet Det hvite hus at FBI-direktør James Comey, som ledet etterforskningen av Trumps mistenkte bånd til Russland under valgkampen, er sagt opp.

– Trump har tatt beslutningen etter «en klar anbefaling» fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein, sier presidentens talsmann Sean Spicer.

Det hvite hus hinter at det er e-postsaken som koster Comey jobben. Rosenstein skriver til Sessions at han «ikke kan forsvare Comeys håndtering av serversaken».

I den skriftlige oppsigelsen skriver Trump at Comey ikke kan lede byrået på en effektiv måte.

Første tegnet på større utvikling

– Det er helt avgjørende at vi finner en ny leder for FBI som kan gjenopprette offentlighetens tillit til myndigheten, skriver Trump, i det som er en oppsigelse som sammenlignes med Nixons handlinger. Han sørget også for å sparke personen som etterforsket ham – dog ikke så høyt opp i systemet som toppen av FBI.

Jon Elswick / TT / NTB Scanpix

Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en større utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland. Etterforskerne har blant annet prøvd å finne ut om det har funnet sted uregelmessigheter i forbindelse med at Flynn mottok penger fra klienter med tilknytning til myndigheter i Russland og Tyrkia.

Ble sagt opp på TV

Den nå avsatte FBI-direktøren James Comey snakket til FBI-ansatte i Los Angeles da nyheten om hans oppsigelse kom opp på TV-skjermene.

En sikkerhetsansatt som var til stede forteller at nyheten kom opp på TV-ene i bakgrunnen i lokalet. Comey reagerte med å humre, før han fortsatte talen til de ansatte. New York Times skriver at han sa det var en «ganske morsom» spøk da nyheten kom opp.

Han gikk inn på et kontor da han var ferdig med å snakke, og han kom ikke tilbake til rommet. På samme tid ble Trumps oppsigelsesbrev levert til FBIs hovedkontorer i Washington.

– Mistenkelig

Under Comeys ledelse konkluderte FBI med at Russlands president Vladimir Putin hadde godkjent en kampanje for å sørge for Trumps seier. Men Trump distanserer seg selv fra saken i oppsigelsesbrevet.

– Jeg setter stor pris på at du har informert meg, ved tre ulike tilfeller, om at jeg ikke er under etterforskning, skriver Trump.

Demokrater var raskt ute med å kritisere avgjørelsen. Charles Schumer, Demokratenes leder i Senatet, sier oppsigelsen var et stort feiltrinn.

– Med mindre administrasjonen utnevner en uavhengig spesialaktor til å etterforske Russlands innblanding, kommer alle amerikanere, med rette, til å mistenke avgjørelsen om å sparke direktør Comey å være del av tildekking.

«Ny begynnelse»

Schumers utspill er det eneste Trump har kommentert etter at oppsigelsen ble kjent.

– Skrikende Chuck Schumer sa nylig «Jeg har ikke tillit til ham (James Comey) lenger», og så oppfører han seg så indignert, skriver Trump på Twitter og legger til emneknaggen «drain the swamp», et valgløfte han ga om å redusere lobbyisters innflytelse på USAs politikk.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway benekter at oppsigelsen kommer for å dekke til noe, og hun sier til CNN at den ikke har noe med Russland å gjøre. Ifølge Conway var det på tide med «ferskt lederskap».

– Dette er det ledere gjør. De tar besluttsomme handlinger, sier hun.

Damian Dovarganes / TT / NTB Scanpix

Ikke hundrede og tusener

I tillegg til å ha ledet arbeidet med å etterforske eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkamp og Russland, har Comey vært sentral i kontroversen om tidligere presidentkandidat Hillary Clintons bruk av en privat server til eposter da hun var utenriksminister.

Under en høring hadde Comey sagt at Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «hundrede og tusener» av eposter til sin ektemann, inkludert eposter med hemmeligstemplet informasjon. Men tirsdag, kun timer før oppsigelsen ble kjent, rettet FBI på denne uttalelsen. Det var kun «et lite antall» av de tusener av eposter som ble funnet på datamaskinen som hadde blitt videresendt, de fleste var sikkerhetskopier fra annet elektronisk utstyr.

I en tale i forrige uke anklaget Hillary Comey for å ødelegge hennes sjanser til å bli president ved å igangsette en ny etterforskning av den såkalte epostsaken få dager før valgdagen.

Comey ble utnevnt til et ti år langt åremål i stillingen av president Barack Obama i 2013.