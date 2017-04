Over 50 mennesker fryktes omkommet og 1.700 er evakuert etter et ras på en stor søppelfylling utenfor Sri Lankas hovedstad Colombo i påska.

Ifølge myndighetene i landet er det til nå funnet 27 omkomne, men rundt 30 andre er fortsatt savnet etter søppelraset langfredag.

Det store raset, som trolig ble forårsaket av store nedbørsmengder, rev helt eller delvis med seg 145 boliger i utkanten av fyllingen i Meetotamulla, som tar imot rundt 800 tonn søppel daglig fra Colombo der det bor over 5 millioner mennesker.

Over 1.700 mennesker er evakuert fra området og myndighetene frykter at flere hus, som ble påført skader i raset, skal kollapse.

Soldater fra hæren deltar i letingen etter overlevende og forsøker å ta rede på hvor mange som befant seg i området da raset gikk.

– Vi fortsetter søket, men vi har ikke stort håp om å finne noen i live under disse forholdene, sier en talsmann for de militære redningsarbeiderne, Roshan Seneviratne.

Nasjonalforsamlingen på Sri Lanka ble nylig advart om helsefaren ved den gigantiske søppelfyllingen, som antas å inneholde rundt 23 millioner tonn råtnende avfall.

I midten av mars omkom over 110 personer i et massivt søppelskred på en fylling utenfor Etiopias hovedstad Addis Abeba. Mange av de omkomne var kvinner og barn som livnærte seg ved å sortere søppel for gjenvinning.

