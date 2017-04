Taiwan forbyr nå å selge og spise hunde- og kattekjøtt og øker straffene for dyrplageri.

Taiwanske myndigheter har styrket vernet om dyrs rettigheter, blant annet ved å doble strafferammen for mishandling av dyr til to års fengsel. I tillegg kan man nå få bøter for dyrplageri på inntil 2 millioner taiwanske dollar (560.000 kroner).

Taiwanske myndigheter har også gått inn for et forbud mot å selge og spise kjøtt fra hund og katt, og personer som selger slikt kjøtt kan få bøter på inntil 250.000 taiwanske dollar (70.000 kroner).

Selv om det aldri har vært utstrakt forbruk av hunde- og kattekjøtt på Taiwan, viser den nye lovgivningen et økt engasjement for dyrs rettigheter på øyen. Mens fødselsratene på øyen synker kraftig, er kjæledyr blitt svært viktig for mange av Taiwans innbyggere.