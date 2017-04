En norsk jente (4) er bortført på Kypros, opplyser lokalt politiet til TV 2. Tre personer var i fjor mistenkt for å planlegge å bortføre den samme jenta.

Kypriotisk politi opplyser til TV 2 at jenta ble bortført fra barnehagen hun går i, ved 7.45-tiden torsdag morgen.

Ifølge politiet var det to menn, maskert med hetter, som tok med seg den fire år gamle jenta, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen i Nikosia.

Kilder opplyser til kanalen at det pågår en massiv politijakt, og at flere spesialavdelinger i det kypriotiske politiet leter etter bilen som kjørte av gårde med jenta.

Ifølge TV 2s kilder skal bilen med jenta ha krysset grensen mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros.

Kilder opplyser også til TV 2 at jenta er den samme som tre menn er mistenkt for å ha forsøkt å bortføre i fjor. Alle tre ble pågrepet, men senere løslatt og returnert til Norge. Den norske etterforskningen av saken ble senere henlagt av norsk politi.