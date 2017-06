Minst syv mennesker, inkludert tre politimenn, er drept i skuddveksling i et fengsel i nordøst i Mexico, opplyste sikkerhetsstyrker onsdag.

I tillegg ble minst 13 personer, inkludert seks tjenestemenn, ble skadd i sammenstøtet, som brøt ut tirsdag etter at politiet forsøkte å gjennomføre en rutinemessig undersøkelse i Ciudad Victoria-fengselet i grensestaten Tamaulipas.

Undersøkelsene fremprovoserte et angrep fra de innsatte, ifølge en talsmann for sikkerhetsstyrkene. Kampene pågikk i flere timer før politiet igjen hadde kontroll over fengselet. Flere veier rundt fengselet ble stengt mens aksjonen pågikk.

Det ble sendt soldater til området som omringet fengselet og et politihelikopter sirklet over bygningene mens opprøret ble slått ned.

I mars rømte 29 innsatte fra fengselet som ligger nær grensen til USA, et område dere flere bander driver med narkotikahandel, kidnapping og pengeutpressing.