En dypt preget statsminister Stefan Löfven sier hele Sverige er i sjokk.

– Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad. Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.

Statsministeren var naturligvis dypt preget av angrepet som fant sted midt i sentrum av Stockholm like før klokken 15 fredag ettermiddag.

– Det svenske folk er sterke

– Det er fryktelig tungt, men det svenske folk er sterke i en vanskelig situasjon. Hele landet står samlet og våre tanker og medfølelse er med de skadde og pårørende, fortsatte han.

Löfven sier alle andre oppgaver er nedprioritert de neste dagene. Politiet etterforsker angrepet som et antatt terrorangrep.

– Dersom det er et terrorangrep, så er målet med terrorismen å undergrave demokratiet. Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv. Men det er nettopp det siste vi skal gjøre. Terrorister kan aldri beseire Sverige, sier statsminister Stefan Löfven.

Fire drept, én person pågrepet

De siste tallene på antall drepte etter angrepet er fire personer. I tillegg er 15 skadet.

Fredag kveld pågrep politiet en mann i Märsta utenfor Stockholm. De vet ikke om dette er mannen som kjørte lastebilen inn i folkemengden i Drottninggatan.

– Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under politiets pressekonferanse.

Økt beredskap

Politiet har økt beredskapen i landet betraktelig. De har besluttet å skjerpe grensekontrollen i ti dager.

Fredag kveld oppfordrer de fremdeles folk om å holde seg borte fra Stockholm sentrum.

– Det kan virke drastisk å mobilisere så sterkt. Men det reduserer muligheten for at det skjer igjen. Vårt budskap er at man ikke skal være redd, og man skal leve livet sitt som vanlig, sier talsmann for det svenske politiets nasjonale enhet, Stefan Hector.