Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener det syriske militæret bærer ansvar for ugjerningen i Khan Sheikhoun, og forstår at USA rammet det syriske flyvåpenet.

Seks personer ble drept i det amerikanske angrepet mot den syriske militærbasen, som ifølge eksilgruppen SOHR nå ligger i grus. De amerikanske kryssrakettene var en reaksjon på det som flere antar var et kjemisk angrep fra Assad-regimet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag, der minst 86 sivile døde.

Støre betegner dette som et av de groveste og mest opprørende overgrepene mot sivile verden har sett, og legger ansvaret på det syriske militæret.

–De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten. Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.

Videre legger han til at han regner med FNs sikkerhetsråd vil fortsette sin behandling av saken, og at han ber alle parter og stater som er engasjert i konflikten om å bidra til at kamphandlingene opphører slik at kan få en politisk løsning på konflikten i Syria.