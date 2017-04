En kraftig brann har rast gjennom leiren Grande-Synthe nord i Frankrike. Minst ti personer ble skadd i brannen.

Det som er igjen av leiren er en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.

– Det blir umulig å sette tilbake hyttene der de var før.

Flere hundre migranter og flyktninger ble kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen. Den skal ha startet etter uroligheter i leiren, hvor rundt 1500 personer bodde i tettpakkede, enkle treskur. De fleste av migrantene i leiren er kurdere fra Irak.

Urolighetene mandag begynte med slåssing mellom afghanere og kurdere, og seks personer fikk stikkskader. Ifølge brannmannskaper ble totalt ti personer skadd i brannen. En kilde ved ordførerens kontor opplyser at brannen i leiren trolig startet med påsatte branner flere steder.

TT / NTB scanpix

Grande-Synthe ligger nær Dunkerque og ble åpnet av Leger uten Grenser for over ett år siden. I mars sa Frankrikes innenriksminister Bruno Le Roux at leiren skulle stenges så raskt som mulig på grunn av flere voldelige sammenstøt. Leiren har økt i omfang etter den omstridte stengningen av migrantleiren «Jungelen» i Calais.

I over ti år har den franske nordkysten vært som en magnet på flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia.