Over 200 brannfolk jobber for å stanse en kraftig brann i en 27 etasjer høy boligblokk i London med 120 leiligheter.

Brannen i byområdet White City, i nærheten av Notting Hill, er voldsom med store flammer, viser en direktesendingen på Sky News.

The Guardian skriver at vitner på stedet kan høre folk rope om hjelp fra bygningen. Evakueringen pågår for fullt. Det er foreløpig uklart hvor mange mennesker som bor i blokken.

Det skal ha vært hørt en eksplosjon i blokken, men årsaken til brannen er ikke kjent.

Skadeomfanget er for øyeblikket uoversiktlig. Mange har fått behandling for røykskader på stedet, mens en rekke personer er fraktet til sykehus. Det finnes ingen oversikt over antall skadete og omkomne.

– Kom dere ut ved egen hjelp

Politiet på stedet frykter at familier fortsatt er innesperret i den brennende bygningen. De har, ifølge engelske medier, sagt følgende til mennesker på gaten utenfor:

– Hvis noen ringer fra bygningen, så be dem ta seg ut ved egen hjelp. Ta våte klær over hodet og kom dere ut. Ikke vent på at brannvesenet kommer inne.

Mahad Egal kom seg ut ved egen hjelp. Han har fortalt til SkyNews at han får telefon fra folk inne i bygget.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ønske det beste for dem, sier han.

En SkyNews-reporter på stedet sier at han kan se en person som er innesperret.

Celeste Thomas / AP / NTB scanpix

– Femåring savnet

Et vitne forteller at hun så to mennesker fanget på toppen av bygningen.

En gråtende kvinne utenfor brannstedet har fortalt vitner at hennes fem år gamle sønn er savnet.

Omkring 200 brannfolk og 44 brannbiler er på stedet.

Brannvesenet opplyser at bygningen har 27 etasjer, og at brannen er fra 2. etasje og helt til toppen av bygget. De fikk melding om brannen rundt klokken 1.15 natt til onsdag.

NTB Scanpix

Våknet av helikoptre

Ifølge Twitter-meldinger fra det som fremstår som beboere i blokken, melder om at beboere har panikk og at situasjonen er kaotisk fordi de ikke kommer seg ut og vekk fra bygget. Disse meldingene er ikke bekreftet.

Et vitne som bor 600 meter fra blokken forteller at han våknet av helikopterdur og roping klokken 2 i natt.

– Da jeg så ut vinduet, så jeg at blokken sto i full brann. Jeg så folk i pysjamas løpe ut på gaten. Helikoptre fløy over blokken. Jeg har aldri sett noe liknende, sier Tim Downay, som er blitt intervjuet av SkyNews.

Hundrevis av mennesker følger brannen. De blir holdt på avstand av politiet. Det er frykt for at blokken kan rase sammen.