USAs president Donald Trump mener europeiske land må gjøre mer i Nato. Kravet blir hovedtema når NATO-sjef Jens Stoltenberg onsdag besøker ham for første gang.

– Jeg ser frem til å møte president Trump og hans sikkerhetsteam, sier Stoltenberg til NTB etter en pressekonferanse i Washington tirsdag kveld lokal tid.

– De to viktigste temaene blir en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.

USAs president har flere ganger bedt europeiske allierte om å bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han Nato utdatert.

– Ikke fordi USA ber om det

Med seg har generalsekretæren oppdateringer han håper vil gjøre Trump fornøyd.

– Jeg kommer i alle fall til å fortelle at det begynner å skje noe. De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.

NATOs tall viser at forsvarsbudsjettene i Europa nå har begynt å krype oppover igjen etter mange år med kutt.

Stoltenberg sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet, og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.

– Dette er ikke noe vi gjør fordi USA ber om det, men for at alle medlemslandene er enige om at det skal være slik.

Tror Stoltenberg kan levere

Generalsekretær Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen sa i forrige uke til NTB at hun tror Trump vil lykkes i å få europeiske land til å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

– Jeg tror det har gått opp for de allierte at de må bidra mer enn tidligere, så her er det nok mulig for Stoltenberg å levere, sa Bundt.

Men Trump har også bedt om et større NATO-bidrag i kampen mot IS og andre radikale islamister. Der blir det vanskeligere å nå enighet, ifølge Bundt.

– Det Nato har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater. Jeg tror det sitter langt inne for alliansen å være med på større internasjonale operasjoner.

Forståelse for luftangrep

Forrige uke avfyrte amerikanske styrker 59 raketter mot en syrisk flybase som svar på et angrep med kjemiske våpen. Nato ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i forbindelse med dette.

– Det er ingenting som tyder på det. Dette angrepet var en amerikansk aksjon basert på deres egen etterretning, sier Stoltenberg.

Ifølge ham har Nato full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.

– Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten. I Nato er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.

Usikker på håndtrykket

Før Stoltenberg møter Trump, skal han møte forsvarsminister Jim Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

Selve møtet med Trump begynner rundt klokken 21 norsk tid.

Donald Trumps håndtrykk, eller mangel på sådan, er blitt et mye omtalt tema etter møter med andre statsledere. Han nektet å ta Tysklands statsminister Angela Merkel i hånden da de to møttes i mars. Tidligere har han holdt Japans statsminister Shinzo Abe så lenge i hånden at seansen er omtalt som pinlig.

På spørsmål om hva Stoltenbergs taktikk blir, svarer han spøkefullt:

– Det vet jeg ikke ennå. Jeg satser på å være meg selv.