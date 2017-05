NATOs militære ledere vil sende flere tusen nye soldater til Afghanistan. Alle må ta sin del, fastslår generalsekretær Jens Stoltenberg.

NATOs innsats i Afghanistan ble et viktig tema da NATO-sjefen besøkte Storbritannias statsminister Theresa May i London onsdag formiddag.

Den militære ledelsen i Nato har bedt landene i alliansen om å øke nærværet i Afghanistan med flere tusen soldater, kunngjorde Stoltenberg da han møtte pressen utenfor 10 Downing Street.

– Nå vurderer vi denne forespørselen, og vi vil ta en beslutning i løpet av noen uker, sa han.

Amerikansk plan

I dag har Nato om lag 13.000 soldater i Afghanistan. Av disse kommer 8400 fra USA. Norge har forpliktet seg til å bli stående med rundt 50 soldater ut 2017 og vil også bidra økonomisk med 150 millioner kroner i året i støtte til afghanske styrker frem til 2020.

Amerikanske medier skriver at Pentagon ønsker å øke USAs nærvær med rundt 3000 soldater, men at USAs president Donald Trump så langt ikke har tatt stilling til planen.

Samtidig forhører Nato seg med andre allierte, og både Storbritannia og Danmark skal ha blitt spurt direkte om å bidra mer.

Ifølge Stoltenberg er dette ledd i en normal prosess som Nato må igjennom hvert år for å fylle opp sine operasjoner med personell.

– Som del av denne prosessen går vi nå ut til alle allierte med spørsmål om hvor mange soldater de vil være i stand til å bidra med til våre ulike oppdrag, sa han etter møtet med May.

Vil lære opp flere

Stoltenberg kom ikke med konkrete tall, men var klar på at han forventer bidrag fra alle i spleiselaget.

– Dette er ikke noe som skal leveres av noen få allierte i Nato. Det skal leveres av hele alliansen, sa Stoltenberg.

– Vi ber alle allierte og i tillegg mange partnerland om å ta sin del av dette, sa han.

Hovedmålet er ifølge Stoltenberg å styrke militærskolene, spesialstyrkene og luftforsvaret i Afghanistan. Ifølge ham vil NATOs oppdrag fortsatt dreie seg om å gi opplæring og råd til afghanske styrker, heller enn at NATO-soldater skal delta i kampoperasjoner selv.

– Jeg mener sterkt at det beste våpenet vi har mot terror er å gi opplæring til lokale styrker, slik at de selv kan drive med terrorbekjempelse og stabilisering av landet, sa NATO-sjefen.

Harde kamper

Nato hadde på det meste rundt 100.000 soldater i Afghanistan, men avsluttet sin kampoperasjon i landet i 2015.

Etter dette har Taliban intensivert sin militære aktivitet, og NATOs militære ledere i Afghanistan frykter for utviklingen hvis innsatsen ikke styrkes. En oversikt fra USAs spesialrevisor for Afghanistan (SIGAR) viser at afghanske styrker kontrollerer kun 60 prosent av distriktene i landet, ned fra 71 prosent for ett år siden. Taliban og andre opprørere har kontroll i 11 prosent av distriktene, mens det kjempes om kontroll i de øvrige.

De siste dagene har det pågått harde kamper utenfor byen Kunduz, som afghanske tjenestemenn frykter at på nytt kan falle til opprørere.