USAs president Donald Trump har en måte å være på som nok oppleves som litt annerledes for andre ledere, mener NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at ordbruken, stilen og den direkte talen fra Trump er uvant og annerledes enn det NATO-ledere flest er vant til, sier Stoltenberg til NTB.

Det var en tydelig sliten NATO-sjef som møtte norsk presse til en debrif fredag formiddag.

NATO-toppmøtet dagen i forveien varte til langt på kveld, men Stoltenberg var likevel tidlig oppe fredag morgen og startet dagen med en treningsøkt.

– Jeg har en veldig bra følelse, oppsummerer han.

At vervet som generalsekretær har sine utfordringer, legger han likevel ikke skjul på.

– Men det er samtidig ekstremt givende, og jeg mener at Nato får til det viktigste.

LES OGSÅ: Her møter Solberg Trump for først gang

Harde krav

Trump var seg selv lik på toppmøtet. Han ble filmet mens han regelrett knuffet Montenegros statsminister Dusko Markovic til side. Håndtrykket med Frankrikes nye president Emmanuel Macron var så hardt at knokene deres ble hvite. Og da Trump holdt tale, sa han at europeiske allierte skylder «massive pengesummer» på grunn av kronisk underfinansiering av forsvaret.

Den amerikanske presidenten vakte også oppsikt ved å kreve et «sterkt fokus» på innvandring fra NATOs side.

– Tusener på tusener av mennesker strømmer inn i landene våre og sprer seg utover. I mange tilfeller har vi ingen anelse om hvem de er. Vi må være harde, vi må være sterke og vi må være årvåkne, sa Trump.

LES OGSÅ: Trump lekset opp for sine allierte i NATO

Innsats mot innvandring

Stoltenberg stiller seg åpen for at Nato kan spille en rolle på innvandringsfeltet.

– Innvandring er ikke noen hovedoppgave for Nato. Men samtidig har Nato spilt en rolle i håndteringen av flyktningkrisen, sier han til NTB.

Han trekker frem NATOs innsats i Egeerhavet, der Nato bidrar med marinefartøyer for å hjelpe til med å håndheve flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia. Den har ført til en kraftig reduksjon i ankomstene til Europa. Nato hjelper samtidig EU i det sentrale Middelhavet, der målet er å prøve å håndtere strømmen av migranter som tar seg over til Europa fra Libya.

Stoltenberg mener også at NATOs innsats for å forsøke å stabilisere land som Afghanistan og Irak er et bidrag til å håndtere migrasjonsstrømmene.

LES OGSÅ: Trump gjør helomvending om islam

Må holde sammen

Selv om det er uenighet i alliansen, er det også flere områder der medlemslandene har nærmet seg hverandre, mener NATO-sjefen. Han trekker blant annet den politiske linjen overfor Russland som et eksempel på dette.

– Nato er hele tiden i utvikling. Det er hele tiden slik at vi får enighet og får ting på plass på noen områder, og så får vi nye oppgaver og utfordringer vi må løse på andre, sier Stoltenberg.

– Utfordringen er å greie å få alliansen til ikke bare å holde sammen, men også å ta de nødvendige beslutningene og gjøre de nødvendige endringene, sier han.