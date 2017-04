39 år gamle Rakhmat Akilov fra Usbekistan har tilstått lastebilangrepet der fire mennesker ble drept i Stockholm.

Politiet mener å ha sikre beviser for at Akilov kapret og kjørte lastebilen som ble brukt i angrepet.

Akilov ble fanget opp av et overvåkingskamera og etterlyst etter angrepet. Han ble pågrepet seks timer senere.

Firebarnsfaren Akilov søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag på søknaden i 2016 og skulle utvises.

Etter utvisningsvedtaket gikk han under jorden, og 24. februar i år ble han etterlyst. Tidligere har Akilov har oppgitt flere ulike navn, fødselsdatoer og adresser til politiet og svenske utlendingsmyndigheter.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) fikk tips om Akilov i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og gikk ikke videre med tipset.

Etter pågripelsen av ham kom det frem at han hadde lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook, og gitt likerklikk til bilder av ofre for terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Ifølge flere russiske medier hadde Akilov kontakt med en kjent tadsjikisk IS-tilhenger via meldingstjenesten WhatsApp både før og etter angrepet i Stockholm.