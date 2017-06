Verdenssamfunnet fordømmer Donald Trumps avgjørelse om å forlate Parisavtalen.

Trump kunngjorde torsdag som ventet at han med umiddelbar virkning trekker USA fra Parisavtalen, som eks-president Barack Obama var med på å forhandle fram.

– Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn, sier Obama i en uttalelse.

USA, Syria og Nicaragua sier nei

– Nasjonene som står ved klimaavtalen, vil tjene på det i form av nye jobber og næringer i fremtiden Jeg mener USA bør gå foran. Men i fraværet av amerikansk lederskap, der administrasjonen blir med en liten håndfull nasjoner som fornekter fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama videre.

Fakta: Fakta om Parisavtalen Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.

Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen.

Fra før av var det bare Syria og Nicaragua som ikke hadde sluttet seg til Parisavtalen, Nicaragua fordi landet mener klimaavtalen ikke går langt nok.

Frankrikes president Emmanuel Macron har snakket med Donald Trump og sagt at Parisavtalen ikke under noen omstendighet kan reforhandles.

Macron snakket med Trump på telefon torsdag, kort tid etter at Trump kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen.

– Kan ikke reforhandles

Samtidig utstedte Frankrike, Tyskland og Italia en felles uttalelse der de understreker at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

Tysklands statsminister Angela Merkel beklager sterkt at USA nå trekker seg fra Parisavtalen.

– Jeg beklager beslutningen til USAs president, skriver Merkels talsmann Steffen Seibert i en Twitter-melding på vegne av statsministeren.

– Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.

Samtidig skriver sju sosialdemokratiske ministre i Merkels koalisjonsregjering at «USA skader seg selv når landet trekker seg fra Parisavtalen».

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

– Trist dag

EU kaller Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen for en trist dag for verdenssamfunnet.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier Trumps beslutning er en alvorlig feil, mens EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete er skuffet.

– I dag er en trist dag for verdenssamfunnet, en hovedpartner snur ryggen sin til kampen mot klimaendringene. EU beklager dypt den ensidige beslutningen fra Trump-administrasjonen om å trekke USA fra Parisavtalen, sier EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i en uttalelse.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.

Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen. Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse.

– Beslutningen hviler på feilaktige argumenter. Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.

– Klimaskurk

– Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer. Dette er et land vi er vant til å se som leder, fortsetter han.

Miljøorganisasjonene betegner beslutningen om å trekke USA fra Parisavtalen som umoralsk og uforståelig og kaller USA verdens største klimaskurk.

– Trump har tatt en svært umoralsk beslutning, som vil ha negative konsekvenser for hele verden, men også for amerikanerne, som Trump feilaktig påstår at vil ha godt av at USA trekker seg, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

– At USA trekker seg fra Parisavtalen er selvsagt tragisk, men ikke uoverkommelig. Vi ser allerede at EU og Kina er enda tydeligere på gjennomføringen av avtalen, fastslår Gulowsen.

Leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.

– Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Lundberg.