– Jeg har tatt meg noen ganger i å si det selv, sier Helene Uri.

I over ett år har han blitt omtalt og gjennomdiskutert i TV, radio og aviser.

Navnet er Donald Trump.

TrumP.

Så hvorfor uttaler så mange nordmenn navnet hans som «Trumf» eller «Trumpf»?

– Jeg har også lagt merke til det, og faktisk tatt meg i å gjøre det noen ganger selv, sier forfatter og språkforsker Helene Uri.

– Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor. Det nærmeste jeg kommer, er at vi har ordet «trumf», som vi kjenner, og «triumf». Jeg lurte litt på om mp i slutten av et ord er spesielt utfordrende på norsk, men det er jo ikke det. Vi har jo for eksempel «promp», sier hun.

Lars-Ludvig Røed

En Bergens-greie?

Aftenpostens uformelle Facebook-undersøkelse viser at flere har lagt merke til – og irritert seg over- fenomenet.

– Jeg tror kanskje det er en Bergen-greie. Hører i alle fall flere derfra som sier det. Inkludert statsministeren, skriver Venstres Sveinung Rotevatn.

Men førsteamanuensis i engelsk språk ved Universitetet i Bergen, Bente Hannisdal, sier at hun ikke har lagt merke til at folk uttaler Trump med f.

– Det er ingen fonetisk grunn til at nordmenn skal uttale Trump for «Trumpf» eller «Trumf». Vi sier jo ikke «lampf» eller «pumpf», sier hun.

– Trumps opprinnelige familienavn fra Tyskland var jo Drumpf. Men jeg tviler på at det er det folk har i bakhodet, sier hun.

Hun mener eneste forklaring kan være at folk er usikre på hvordan navnet staves.

– Men det er jo et veldig utbredt ord i media, sier hun.

– Høres mer engelsk ut?

– Hmm. Dette var en nøtt, sier ekspert på fonologi og talespråksforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger.

Han sier de vanligste årsakene til at uttalen av et ord endres på denne måten, er enten at ordet er vanskelig å uttale på norsk, eller at folk assosierer ordet med et annet, slik at uttalen av dette smitter over.

– Trump er jo ikke vanskelig å uttale, så jeg lurer på om folk kan assosiere det med det norske ordet «trumf»? sier han.

Han sier det også kan hende at folk uttaler navnet «Trumpf» fordi de synes det høres mer engelsk ut. Bokstavkombinasjonen «pf» finnes ikke på norsk.

– Det er mine beste gjetninger. Men det er bare spekulasjoner, sier han.