Fire timer etter at stemmetellingen i det britiske lokalvalget er i gang spriker resultatene i flere retninger.

Det skal velges nye kommunestyrer og ordførere i en rekke valgdistrikter. Valget er det første etter at Theresa May ble statsminister og ses på som en test for henne og det konservative partiet, en indikasjon på støtten blant folket før parlamentsvalget 8. juni. De første meldingene natt til fredag kan tyde på at en del går partiets vei lokalt, men flere steder, inkludert i hele Skottland, begynner ikke stemmetellingen før fredag morgen.

Professor John Curtice sier til BBC at flere områder i England vil få et maktskifte fra Labour til Det konservativt partiet. De konservative ser også ut til å ha «støvsugd» lokalsamfunn for tidligere tilhengere av innvandringsfiendtlige UKIP, mens Liberaldemokratene får svært ulik uttelling fra sted til sted. Valgeksperter har advart mot å trekke konklusjoner om nasjonal politikk basert på lokale resultater.

«Monsieur Zen»

Mens en rekke politikere har erkjent at de er spent på resultatet, har Labour-leder Jeremy Corbyn torsdag sagt at han tar valget med knusende ro og kalte seg selv «Monsieur Zen».

– Mange parlamentsrepresentanter fra Labour kommer til å våkne fredag og føle seg temmelige urolige, spår avisen The Guardian i sin løpende kommentar til valgresultatene.

Valglokalene i England, Wales og Skottland stengte klokken 23 torsdag kveld, og endelige resultater blir først offentliggjort i løpet av fredagen.

Styrke seg

I alt skal det velges seks metro-ordførere og 4851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 kommunestyrer. Blant disse er alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England. Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.