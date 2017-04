En spansk mann er dømt til døden i Thailand for drapet på en landsmann i januar i fjor.

Domstolen i Bangkok mener Artur Segarra Princep kidnappet 40 år gamle David Bernat 26. januar i fjor og deretter drepte og parterte ham. Bernat ble funnet Chao Phraya-elven som munner ut i Bangkok fire dager senere.

Politiet har opplyst at de fant en fryser i Princeps leilighet som de mener han brukte til å lagre liket, i tillegg til en bok med instruksjoner for hvordan man parterer et lik.

Artur Segarra Princep ble pågrepet i Kambodsja og sendt tilbake til Thailand i februar i fjor. Mannens advokat opplyser at klienten nekter straffskyld og at dommen vil bli anket.

Sist gang en dødsstraff ble fullbyrdet i Thailand skjedde i 2009, da to narkotikadømte ble henrettet. Forrige henrettelse av en drapsdømt var i 2003, da landet endret henrettelsesmetode fra skyting til dødelig injeksjon, skriver det spanske nyhetsbyrået EFE.