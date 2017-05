Statsminister Erna Solberg (H) har hilst på USAs president Donald Trump for første gang. Begge deltar på NATOs toppmøte i Brussel.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De to traff hverandre på toppmøtet torsdag. Solberg har lagt ut et bilde av møtet på Twitter.

Norske diplomater forsøker å få til et eget møte mellom Solberg og Trump i Tyskland i juli, opplyser kilder tilknyttet regjeringen til VG. Håpet er å få til et møte når begge deltar på G20-toppmøtet i Hamburg 7. og 8. juli.

Erna Solberg (H) sa tidligere i dag at hun håper på en bekreftelse på solidariteten i NATO når hun møter USAs president og de øvrige lederne i alliansen.

– NATO forblir avhengig av et godt transatlantisk samarbeid. Det er få land som har hatt så god nytte av nettopp det og NATO-samarbeidet som Norge. For oss er det helt avgjørende at vi får bekreftet den sterke solidariteten og samholdet mellom de allierte i NATO, sa Solberg da hun var på vei til toppmøtet torsdag ettermiddag.

Del av regningen

Det har vært uro i alliansen etter at Donald Trump overtok som president i USA. Før presidentvalget kom han ved flere anledninger med uttalelser som sådde tvil om viljen til å komme europeiske allierte til unnsetning.

Med Donald Trump som president er det opprustning og kamp mot terror det handler om.

Trump ber Nato trappe opp terrorkampen

USAs president Donald Trump ba NATO-landene trappe opp kampen mot terrorisme da han torsdag ettermiddag ankom alliansens toppmøte.

Trump ble tatt imot av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han ankom NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

– NATOs fremtid må inkludere et stort fokus på terrorisme og innvandring, samt trusselen fra Russland og ved NATOs østlige og sørlige grenser, sa Trump.

– Det er tusener på tusener av folk som strømmer inn i forskjellige land og sprer seg, og i mange tilfeller har vi ingen idé om hvem de er. Vi må være tøffe. Vi må være sterke, sa presidenten.

– Skylder enorme summer

Trump tok, som ved tidligere anledninger, til orde for at europeiske land må betale mer til Nato. Mange NATO-land skylder «enorme summer», sa Trump.

Presidenten sa også at 23 av 28 medlemsland ikke betaler det de skal betale, og at det ikke er rettferdig overfor amerikanske skattebetalere.

I NATO-hovedkvarteret avduket presidenten en bygningsdel fra et av World Trade Center-byggene som raste sammen under terrorangrepet 11. september 2001. Den amerikanske presidenten ledet også an i ett minutts stillhet til minne om ofrene for terrorangrepet i Manchester.