Stockholm sentrum var full av mennesker klare for helg. I løpet av disse tre minuttene ble alt forandret.

14.53 fikk nødetatene den første meldingene om en varebil som raste gjennom gågaten Drottninggatan i Stockholm sentrum.

Lastebilen tilhørte bryggeriet Spendrup. Bilen ble kapret av en maskert mann mens sjåføren var i ferd med å losse varer ved Adolf Fredriks Kyrkogata.

Sjåføren forsøkte desperat å stoppe den maskerte kapreren og fikk så vidt kastet seg unna bilen som fortsatte i stor fart.

Bilen kjørte i retning Drottinggatan, men kræsjet først i en parkert bil som ble klemt inn mot en bygning av det tolv tonn tunge kjøretøyet. Så fortsatte den mot kjøreretningen og inn i gågaten.

Sprengte seg gjennom stenløve

Gågaten, der det befant seg tusenvis av fotgjengere i det fine vårværet, var avstengt med to stenløver.

Jacob Cederquist som jobber på kjøkkenet i en bygning øverst i gaten, forteller til Dagens Nyheter hvordan han hørte et enormt smell. Da han løper til vinduet, ser han at den store stenløven var flyttet to meter.

Noen meter nede i gaten hørte Dominika Skansen at folk begynte å skrike mens de klemte seg opp mot butikkvinduene langs gaten. Så så hun lastebilen fare forbi vinduet til butikken sin.

– Jeg gikk ut, og der lå det to personer bevisstløse på gaten. Jeg forsøkte å hjelpe en av dem. Hun blødde fra ørene, munnen og nesen.

Lørdag forteller hun Aftenposten om de kaotiske minuttene frem til politiet og ambulansene kom frem. På bakken kan man fortsatt se blodsporene fra dagen før.

– Jeg tenkte ikke så mye. Det var først etterpå at sjokket kom, det var da jeg begynte å gråte og skjelve, sier hun.

Derfra fortsatte lastebilen den ville ferden nedover gågaten.

Flyktet i panikk

Folk flyktet i panikk fra bilen som bante seg vei gjennom den trange gågaten, og øyenvitner beskriver grusomme scener.

– Folk skjønte at det kom en bil, og mange kom seg unna, forteller Agid Spindari, som jobber som kokk på en restaurant i gaten.

Mange redder seg med nød og neppe inn i butikker langs ruten. Andre klarer ikke komme unna, og blir truffet av dødskjøretøyet.

– Det var blod overalt. Det var forferdelig, sier Spindari.

Etter 630 meter dundrer bilen inn i inngangspartiet til kjøpesenteret Åhlens City, der bilen begynte å brenne og gjerningsmannen flyktet til fots og videre med T-banen, der han ifølge politiet gjemte seg blant passasjerene.

Da lå fire døde mennesker igjen i gågaten, mens 15 var skadet.

Da lastebilen dundret gjennom gaten var Kate-Marita Pettersen fra Bodø og datteren på vei mot utgangen i kjøpesenteret Åhlens.

Mot dem kom en mengde panikkslagne mennesker som ropte at de måtte rømme.

– Hyller og reoler veltet. Det var full panikk. Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun til Aftenposten.

Politiet gikk ut med et overvåkingsbilde av en mann de mente var knyttet til hendelsen lørdag kveld. Seks timer etter anslaget ble han pågrepet fordi to vitner hadde gjenkjent ham og fulgte etter ham mens de varslet politiet.

Her kan du se hele hendelsesforløpet: 570 meter av ren skräck.

Et døgn etter terroranslaget er dette fasit:

* Fire mennesker er bekreftet omkommet. De er foreløpig ikke identifisert

* 15 mennesker er skadet. Fire alvorlig. Åtte var lørdag formiddag stadig på sykehus.

* Politiet har siktet en 39 år gammel familiefar med usbekisk bakgrunn etter at han ble pågrepet i bydelen Märstad fredag kveld.

Ifølge Aftonbladet skal han ha hatt IS-sympatier.

Mannen ble ifølge Aftonbladet pågrepet etter at vitner gjenkjente ham og fulgte etter ham og varlset politiet.

* På en pressekonferanse lørdag formiddag, bekreftet svensk politi at mannen har vært i Säpo (det svenske sikkerhetspolitiets) søkelys.

* Lørdag morgen ble det funnet et mulig sprenglegemet i lastebilen. Politiet undersøker dette funnet videre.