Mens en skuffet opposisjon i Tyrkia krangler om veien videre, er også tilhengere av presidenten misfornøyde med at seieren i folkeavstemningen ikke ble større.

President Recep Tayyip Erdogan fikk et knapt flertall for endringer i grunnloven som vil gi ham mer makt, men blant tilhengerne som møtte opp for å feire seieren i gatene i Ankara, var skuffelsen tydelig til stede.

– Jeg er ikke glad i det hele tatt. Nesten halve landet sier nei i folkeavstemningen. Jeg lurer på om dette resultatet er nok til å gjennomføre endringene. Jeg spurte til og med det var verdt det å gå ut for å feire her i dag, sier Serdal, en av mange som hadde møtt opp utenfor hovedkvarteret til Erdogans parti AKP søndag kveld.

De endelige tallene etter opptellingen av stemmene er ennå ikke klare, men foreløpige resultater viser at ja-siden fikk 51,3 prosents oppslutning og nei-siden 48,7.

–Partiet må fikse seg selv

Talha, en mann i 30-årene, hadde trodd på en mye større seier, men mener at det knappe flertallet kan være en sunn påminnelse for AKP, som har sittet med makten siden 2002.

– Partiet må jobbe hardere for å vinne støtte og tillit i befolkningen. Det må ikke bli bortskjemt. Partiet må fikse seg selv, sa han, like før statsminister Binali Yildirim kom ut på balkongen foran folkemengden og erklærte seieren.

Den svenske Tyrkia-eksperten Paul Levin sier at det vil bli vanskelig for Erdogan å få gjennomslag for så store forandringer uten å ha klar støtte i folket.

Krever at opposisjonsleder går av

Ved hovedkvarteret til Tyrkias største opposisjonsparti, CHP, var flere sinte over resultatet søndag kveld. Partileder Kemal Kiliçdaroglu sier at de ikke vil akseptere en seier til ja-siden og at "folkeavstemningen har vist at minst 50 prosent av folket sa nei".

Men mange av tilhengerne som hadde møtt opp i lobbyen ved partiets hovedkvarter krever en tøffere linje fra partiledelsen. Etter at Kiliçdaroglu hadde holdt sin tale, brøt det ut tilrop om at han må gå.

– Vi krever at han går ut døren med det samme, sier CHP-velger Hasim, som hadde stilt seg utenfor bygningen.

– Faktum er at halve befolkningen ikke vil ha dette. Vi trenger sivil motstand, selv om det kan ende på en farlig sti, legger han til han.

–Mislyktes

Mange av partiets tilhengere var sinte for at Kiliçdaroglu ikke kom ned for å snakke til dem direkte, men holdt en TV-tale i stedet.

– Kiliçdaroglu mislyktes i å få folk til å gå ut i gatene, sier en annen CHP-velger.

Det var også tilløp til slåssing mellom frivillige og CHP-ansatte ved bygningen, og flere ropte "Kiliçdaroglu må trekke seg".

Både CHP-ledelsen og ledelsen i det prokurdiske partiet HDP krever omtelling av stemmene og mener at flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning.

