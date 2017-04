FNs sikkerhetsråd møtes onsdag for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.

Grusomme bilder av døde og døende barn strømmet tirsdag ut fra den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun nordvest i Syria.

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 58 mennesker drept i et flyangrep mot småbyen, elleve av dem barn. 160 andre ble såret i angrepet, der det kan ha blitt benyttet kjemiske stridsmidler.

Mange av ofrene hadde pusteproblemer, kastet opp, besvimte og hadde skum rundt munnen, ifølge SOHR. Det er uklart hvilke kjemikalier de eventuelt ble utsatt for, men ifølge en lege som behandlet dem, var det neppe klorgass.

Fordømmes

Tirsdagens angrep mot Khan Sheikhun høster unison internasjonal fordømmelse, men både syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte nekter for å ha stått bak.

– Fly fra det russiske flyvåpenet har ikke gjennomført noen angrep nær Khan Sheikhun, heter det en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Hæren nekter kategorisk for å ha brukt kjemiske eller giftige stoffer i Khan Sheikhun i dag, heter det i en kunngjøring fra regjeringsstyrkene.

– Dette er en falsk anklage, sier en høytstående syrisk sikkerhetskilde, som anklager opprørerne for å forsøke "å oppnå i mediene det de ikke greier å oppnå på bakken".

Gransker

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) har innledet gransking etter angrepet.

FN har foreløpig ikke "offisiell eller pålitelig" informasjon om hvem som utførte angrepet, sa FNs spesialutsending Staffan de Mistura på en pressekonferanse sammen med EUs utenrikssjef Federica Mogherini i Brussel tirsdag ettermiddag.

– Det vi vet, er at det var grufullt. Bildene og videoopptakene vi har sett, taler for seg, sa de Mistura.

– De som står bak, må stilles til ansvar, uansett hvem det er, sa Mogherini.

Gir Assad skylden

Frankrikes president François Hollande er derimot ikke i tvil om hvem som sto bak angrepet, noe heller ikke USA er.

– Nok en gang kommer det syriske regimet til å avfeie bevisene for at de er ansvarlige for denne massakren, sa Hollande tirsdag.

– Dagens kjemiske angrep i Syria, mot uskyldige mennesker, blant dem kvinner og barn, er forkastelig, sier president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som sier at Det hvite hus "er overbevist" om at Assads styrker sto bak angrepet.

Klorgassangrep

Den syriske regjeringen sluttet seg offisielt til Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) i 2013. Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.

FN-granskere har siden lagt fram flere rapporter som anklager regjeringsvennlige styrker for bruk av klorgass i minst tre tilfeller i 2014 og 2015. Regimet har avvist rapportene og anklager på sin side opprørerne for å bruke ulovlige våpen.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er "svært bekymret" over meldingene om bruk av kjemiske våpen.

OPCW opplyser at granskere er i gang med å "samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder"

(©NTB)