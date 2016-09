Hyppig sex kan være risikabelt for eldre menn, mens regelmessige orgasmer derimot kan forebygge visse helseproblemer for eldre kvinner, mener forskere.

— Våre funn utfordrer en utbredt antakelse om at sex har en positiv helseeffekt for alle, sier sosiologiprofessor Hui Liu ved Michigan State University.

Liu har ledet en studie blant drøyt 2.200 mennesker i alderen 47 til 85 år og presenterer sine funn i siste utgave av Journal of Health and Social Behavior.

Kvinner som oppgir at de «finner sex ekstremt lystbetont eller tilfredsstillende» viser seg å ha mindre risiko for å utvikle lidelser knyttet til kroppens hjerte- og karsystem enn de som finner mindre glede ved sex, viser undersøkelsen.

— Dette synes å være mer relevant for kvinner enn menn, sier Liu.

Kvinnelige hormoner som blir frigjort under orgasme, kan være en forklaring, tror forskerne. For menn kan effekten av hyppig sex være stikk motsatt.

— Oppsiktsvekkende nok så fant vi at eldre menn som har sex oftere enn én gang i uken, har nesten dobbelt så høy risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hjerteforstyrrelser, hjerteanfall, slag og hjertesvikt, som det jevnaldrende som ikke er seksuelt aktive har, sier Liu.

— Vi fant også at eldre menn som fant sex med partneren ekstremt lystbetont eller tilfredsstillende, har høyere risiko enn de som ikke har et like lystbetont forhold til sex, fortsetter hun.

En mulig forklaring er at eldre menn må jobbe hardere for å tilfredsstille seg selv og partneren i senga, noe som kan være krevende for en gammel kropp.

— Ettersom det av medisinske eller følelsesmessige grunner er vanskeligere for eldre menn å oppnå orgasme enn det er for yngre menn, utsetter de seg selv trolig for en større grad av utmattelse og legger større press på sitt eget hjerte- og karsystem for å nå klimaks, sier Liu.