Dagens utspørring av USAs utenriksminister Jeff Sessions i Senatet om hans mulige kontakt med Russland, vil gå for åpne dører.

Etterretningskomiteens formann, republikaneren Richard Burr, opplyste mandag at høringen vil være offentlig. Det skal ha vært Sessions selv som har bedt om det. Han mener det er viktig at det amerikanske folk får høre sannheten direkte fra ham.

Høringen kommer en uke etter at tidligere FBI-sjef James Comey skal ha sagt i den lukkede delen av sin høring at det skal ha vært et tredje møte mellom Sessions og Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Det forventes også at Sessions blir bedt om å forklare om at han spilte en rolle i sparkingen av Comey.

Tidligere i år innrømmet Sessions at han møtte ambassadøren to ganger i fjor. Før dette hadde han hevdet at han aldri møtte russere i løpet av valgkampen frem mot presidentvalget.

Demokrater i Senatets etterretningskomité ønsker å få svar på om det fant sted et tredje møte som Sessions ikke har fortalt om. Tirsdag skal justisministeren møte i komiteen for å besvare senatorenes spørsmål.