Et flertall av det brasilianske senatets medlemmer stemte onsdag for å fjerne Dilma Rousseff fra presidentposten.

Brasils første kvinnelige president tapte med stemmene 61 mot 20, noe som betød at hun umiddelbart ble fratatt embetet.

Resultatet ble møtt av jubel og skuffelse. De som stemte for begynte å synge nasjonalsangen og vifte med brasilianske flagg, mens Rousseff-tilhengere ble stående med steinansikter.

Riksrett

Rousseff er tiltalt for å ha trikset med statsfinansene i forbindelse med valgkampen i 2014 for å dekke over regjeringens budsjettproblemer.

- Jeg vet at jeg kommer til å bli dømt, men samvittigheten min er ren. Jeg har ikke begått lovbruddene jeg er anklaget for, sa Rousseff under sin siste forsvarstale i riksrettssaken mandag.

Tidligere visepresident - nå fungerende president - Michel Temer - vil overta presidentvervet ut valgperioden, som varer til 2018.

Selve riksrettssaken ledes av lederen for brasiliansk høyesterett, Ricardo Lewandowski.

Intriger

Politiske feider og intriger - med en nærmest endeløs rekke av angrep og motangrep - har ridd Brasil som en mare i flere måneder.

Landet hadde inntil for få år siden en av verdens raskest voksende økonomier, men er nå inne i sin verste nedgangstid på flere tiår. Rundt elleve millioner brasilianere er uten jobb.

Rousseffs arbeiderparti er blitt stadig mer upopulært, noe som både skyldes misnøye med håndteringen av den økonomiske situasjonen og forbindelser til en korrupsjonsskandale der det statlige oljeselskapet Petrobras er innblandet.

Rousseff satt i Petrobras-styret fra 2003 til 2010, men benekter å ha kjennskap til omfattende korrupsjon som skal ha pågått i selskapet i denne perioden. Hun ble valgt til president i 2010 og ble gjenvalgt med knapp margin fire år senere. (©NTB)