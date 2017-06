En selvmordsbomber har slått til mot en fullsatt sjiamuslimsk moské i Afghanistans hovedstad Kabul. Så langt er én person bekreftet drept og flere såret.

Ledende politikere i de to andre regjeringspartiene, Centern og Samlingspartiet, skriver på Twitter at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinländarna.

Både statsminister Juha Sipilä og finansminister Petteri Orpo melder at de vil foreslå et brudd for partienes grupper i nasjonalforsamlingen. Sipilä skriver også at det skal holdes en pressekonferanse mandag klokken 17.

Sannfinländarnas nye leder Jussi Hala-aho er en omstridt figur som tilhører partiets ytterste høyrefløy.

Et alternativ til den nåværende regjeringskoalisjonen er at partiet erstattes med Svenska folkpartiet i Finland og Kristdemokraterna.