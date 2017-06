Fire dager før valget rystes britene igjen av et terrorangrep. Tre angripere rakk å drepe seks mennesker og såre over 50, før de selv ble drept av politiet.

Litt etter klokka 22 lørdag kveld fikk politiet i London melding om at en hvit varebil hadde pløyd ned fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til populære Borough Market like ved. Der hoppet tre menn ut av bilen og begynte å stikke ned folk rundt seg.

Store politistyrker kom raskt til stedet og skjøt og drepte de tre angriperne. Da var det gått 8 minutter siden alarmen gikk.

– På det nåværende tidspunkt mener vi at seks personer er døde i tillegg til de tre angriperne som ble skutt og drept av politiet, sier visepolitimester Mark Rowley, som også er leder for det britiske antiterrorpolitiet.

Kaotisk

I kaoset som oppsto i sentrum av London prioriterte politiet å få folk i sikkerhet. En rekke ambulanser ble sendt til stedet og 48 mennesker ble i løpet av de neste timene fraktet til fem ulike sykehus, blant dem en alvorlig såret politimann.

Flere sårede fikk også førstehjelp på et hotell i nærheten, der det ble opprettet et provisorisk skademottak.

Politiet har slått fast at det var snakk om et terrorangrep, men ingen gruppe hadde i morgentimene tatt på seg ansvaret. Identiteten til de tre angriperne er heller ikke kjent.

– De mistenkte hadde på seg det som lignet på vester med eksplosiver, men som senere viste seg å være falske, sier Rowley.

Krisemøte

Statsminister Theresa May ble raskt varslet og har innkalt til hastemøte i regjeringens krisekomité COBRA.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna områdene London Bridge og Borough Market, slik at nødetater og etterforskere får gjort jobben sin.

– Etterforskningen ledes av det britiske antiterrorpolitiet og vi ber alle som har relevante bilder eller video fra hendelsene om å laste det opp på våre nettsider, sier Rowley.

Politiet har også besluttet å skjerpe beredskapen over hele Storbritannia fram mot valget 8. juni og ber folk være årvåkne og melde fra om de ser noe mistenkelig.

Reaksjoner

Utenriksdepartementet i Norge har ikke mottatt meldinger om at norske statsborgere var direkte involvert i hendelsene i London lørdag kveld, men ambassaden i London følger situasjonen fortløpende.

– Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.

Kort etter terrorangrepene begynte støtteerklæringene å komme inn fra alle kanter av verden.

Trump tvitret

– Mine tanker er med alle dem som er berørt av brutale #LondonBridge-angrep. Vi står sammen med folket i London, skrev NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

USAs president Donald Trump var også raskt ute og gjentok først sitt krav om innreiseforbud for innbyggere fra seks muslimske land, noe som er stanset av domstolene i USA.

«Vi må være smarte, årvåkne og tøffe. Domstolene må gi oss tilbake rettighetene våre. Vi trenger innreiseforbud som et ekstra sikkerhetstiltak!, skrev Trump på Twitter.

Først en time senere kommenterte han terrorangrepet i London direkte.

«Uansett hva USA kan gjøre for å bistå i London og Storbritannia, så kommer vi til å være der. VI STÅR SAMMEN MED DERE. GUD VELSIGNE DERE!", tvitret han.