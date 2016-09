Seint søndag kveld ankom Kjartan Sekkingstad Manila. – Vi ble sulteforet for at vi skulle bli nedkjørt fysisk og psykisk, forteller han.

Det var en alvorlig, men fattet Kjartan Sekkingstad som kom ut av avgangshallen på hovedflyplassen i Manila litt etter klokken 01.30 lokal tid.

Med i følget på flyet fra Davao var den norske ambassadøren og en liten gruppe norske tjenestemenn, blant annet fra norsk politi, som har jobbet intenst det siste året for å få ham løslatt.

– Det er fantastisk å være å fri, sier han til BT.

Kamerater avlivet

I den fuktige og varme Manila-natten svarte han tålmodig på spørsmål fra noen norske journalister, blant andre Bergens Tidende, om hvordan det siste året har vært.

– Det verste var da mine to medfanger ble avlivet. Det var den verste opplevelsen, sier han.

Det lange skjegget han hadde da han ble frigitt, er borte. Den grønne militærjakken var byttet ut med en ren skjorte – trolig den første han hadde hatt på seg på nesten ett år.

BJØRN ERIK LARSEN

12-13 angrep

Lørdag ble Sotra-mannen overlevert fra geriljaen Abu Sayyaf, som har holdt ham fanget i ganske nøyaktig ett år.

Sekkingstad forteller at han og de andre ble forflyttet hele tiden mens de var kidnappet. De opplevde stadig skuddvekslinger med filippinske militære.

– Vi var i konstant bevegelse. Når det var soldater i nærheten måtte vi evakuere. Jeg tror det var rundt 12 eller 13 skuddvekslinger over de 12 månedene jeg var der, og utallige angrep fra luften. Da var det helikopter med artilleri, sier Sekkingstad til BT.

BJØRN ERIK LARSEN

Ble sulteforet

Til å begynne med fikk han svært lite mat.

– Vi ble sulteforet for at vi skulle bli nedkjørt fysisk og psykisk. På slutten ble det bedre mat og større kvanta, forteller Sekkingstad.

– Hvordan fikk du tiden til å gå?

– Det var veldig lett å få tiden til å gå, for du har det travelt med å ta vare på deg selv og å prøve å overleve fra dag til dag.

– Hva vet du om løsepenger?

– Det beløpet er ukjent for meg – hvis det var et beløp, sier Sekkingstad.

BJØRN ERIK LARSEN

– Vil fortsette livet

Nå ser han frem til å møte familien igjen. Han ønsker å dra tilbake til Norge.

– Jeg har pratet med familien hjemme i Norge. Det var veldig godt å høre stemmene deres. De er alle lettet over at vi fant en god løsning på denne saken.

Med et blikk mot ambassadøren sier han:

– Jeg skal la mine nye venner ta godt vare på meg og følge deres råd. Og prøve å få tingene litt på avstand.

– Jeg gleder meg til å møte familien og fortsette livet mitt, sier den frigitte mannen fra Sotra.

Før han gikk videre ble han spurt:

– Hva tenker du om de som har holdt deg så lenge?

Da ble Sekkingstad stille og svarte:

– Sorry.

Deretter måtte han gå videre.

Helsesjekk

I Manila venter en grundig helsesjekk, debrif og samtaler med ulike representanter for filippinske myndigheter.

Ingen har bekreftet påstander om at store summer i løsepenger ble utbetalt for å få Sotra-mannen fri. Disse er blitt fremsatt både fra Abu Sayaf-geriljaen selv, og tidligere også fra den filippinske presidenten. Sekkingstad sa i natt at han ikkje kjente til summen – dersom det var betalt noen sum.

Norske myndigheter har heller ikke gitt ut detaljer om hva som var grunnen til at Sekkingstad ble løslatt nå – i den grad de vet det. Filippinske myndigheter har vist til at geriljagruppen har vært hardt presset militært den siste tiden – noe også Sekkingstad bekreftet i natt, ved å fortelle om utallige helikopterangrep og skuddvekslinger mellom kidnapperne og det filippinske militære.

Fikk hjelp

Den filippinske fredsministeren var sentral nå i sluttfasen. Norsk UD har i mange år vært sterkt involvert nettopp i arbeidet med å skape fred mellom opprørsgruppene sør på Filippinene og myndighetene. Etter det BT forstår, har nordmennene dratt veksler på erfaringer og kontakter fra dette langvarige diplomatiske arbeidet i strevet for å få Sekkingstad løslatt.

President Rodrigo Duterte har innledet en storoffensiv mot den islamistiske Abu Sayaf-geriljaen, og vil åpenbart være interessert i å få vite så mye som mulig om hva nordmannen har sett og hørt i de mange månedene i fangenskap.

På norsk side var første prioritet søndag kveld å sørge for at Sekkingstad fikk en god natts søvn.

Fakta: Kidnappingen av Sekkingstad Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad ble bortført fra ferieanlegget Oceanview Resort på øyen Samal, natt til 22. september 2015. Abu Sayyaf-geriljaen har drept de to canadierne som ble bortført sammen med ham, John Ridsdel og Robert Hall, fordi kravet om løsepenger ikke ble innfridd. Halls filippinske kjæreste Marites Flor ble sluppet fri i juni i år. Abu Sayyaf er en filippinsk islamistgruppe som ble dannet tidlig på 1990-tallet. Målet deres er å etablere en islamsk stat.