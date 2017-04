MANGE DØDE: Syriske leger behandler et barn på et provisorisk sykehus etter det som antas å være et kjemisk angrep i småbyen Khan Sheikhoun i Idlib nordvest i Syria. Bildet er levert av den opposisjonelle aktivistgruppen Edlib Media Center og er vurdert av AP som autentisk. Foto: Edlib Media Center via AP / NTB scanpix