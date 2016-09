Russiske og syriske myndigheter avviser at deres fly angrep en nødhjelpskolonne nær Aleppo. Kreml hevder bilene tok fyr.

Det finnes ingen tegn på at FN-kolonnen var utsatt for et flyangrep. Kjøretøyene i kolonnen tok fyr, uttalte forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov tirsdag ettermiddag.

– Vi har nøye studert videoopptak fra såkalte aktivister på stedet og ser ingen tegn til at kolonnen har blitt beskutt. Alt som videoen viser er en direkte konsekvens av at lasten tok fyr, og at dette startet på en besynderlig måte samtidig som at opprørere satte i gang en massiv offensiv i Aleppo, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Kreml avviste også kort tid tidligere påstander om at det var russiske eller syriske fly som bombet nødhjelpskolonnen i Aleppo-provinsen mandag.

– Ingen flyangrep

– Opplysninger om hvor kolonnen befant seg var bare kjent for opprørerne som kontrollerer disse områdene, het det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Ingen form for flyangrep på noen humanitær FN-kolonne i den sørvestlige utkanten av Aleppo har blitt gjennomført av russiske eller syriske fly, sier Konasjenkov.

Russerne antyder at det kan ha vært opprørsstyrker som sto bak angrepet. Men ingen opprørsstyrker i Syria har flykapasitet. Det har derimot den amerikanskledede koalisjonen, som jevnlig utfører angrep i Syria. Russland og Syria har også kampfly i Syria.

Syriske myndigheter avviste tirsdag ettermiddag at det syriske flyvåpenet sto bak bombingen.

– Det finnes ingen sannhet i nyhetsmeldingene om at den syriske hæren har angrepet en kolonne med humanitær hjelp i Aleppo-provinsen, heter det i en melding fra den syriske hæren, gjengitt av statlige medier.

– 20 missiler

En redningsarbeider som var vitne til hendelsen, har en annen versjon. Mer enn 20 raketter slo ned i området rundt kjøretøyene og et Røde Halvmåne-lager. Hans eget redningslag, som holdt på med å gjennomsøke området for overlevende, ble selv truffet av missilene, forteller Hussein Badawi.

Nødhjelpskolonnen ble truffet av missiler fra helikoptre og fra bakkemissiler, konstaterer Badawi. Han beskylder syriske og russiske luftfartøy for å ha deltatt i angrepet, som varte i mer enn to timer.

Badawi leder sivilforsvaret, kjent som Hvite hjelmer, i byen Uram al-Kubra, nær storbyen Aleppo.

Minst 20 drept

Minst 20 mennesker ble drept i angrepet mot nødhjelpskolonnen. 18 av de 31 lastebilene og vogntogene i kolonnen ble fullstendig ødelagt. De skulle frakte nødhjelpsforsyninger til 78.000 mennesker.

Bare to timer etter at den syriske hæren opphevet våpenhvilen mandag ble flere bydeler i Aleppo angrepet av det eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) omtalte som uidentifiserte kampfly og som USA hevdet var syriske eller russiske kampfly.

USA

Amerikanske myndigheter hevder det var enten russiske eller syriske fly som sto bak angrepet på nødhjelpskolonnen.

Dersom det stemmer at det var fly tilhørende den USA-ledede koalisjonen som sto bak, vil det være andre gang på mindre enn tre døgn at koalisjonen har vært innblandet i feilbombinger.

Lørdag ble 90 syriske regjeringssoldater drept da australske, britiske og danske fly bombet en flybase i Deir al-Zor. USA hevdet at koalisjonsstyrkene trodde det var IS-mål, men angrepet bidro til at våpenhvilen brøt sammen.