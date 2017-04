Over hele verden går kinesiske selskaper til innkjøp av havner – og det fører til bekymring. I Sverige veier det imidlertid tyngst at havnen ikke ble russisk.

En rik kinesisk mann har overraskende kjøpt en svensk ubåthavn på øyen Gotland. Dermed er den lille, men strategisk viktige havnen det siste av en rekke globale havneoppkjøp fra selskaper i Kina og Hongkong de siste 20 årene, som har vakt både bekymring og begeistring verden over.

Det svenske forsvaret har ikke kommentert nyheten om at havnen Fårösund på den nordøstlige delen av Gotland er solgt til hongkongkineseren Lau Ming-wai.

Forsvaret får adgang

Kineserens svenske selskap, Artmax, bød høyere enn det svenske forsvaret, som var interessert i å kjøpe tilbake havnen, 13 år etter at den ble solgt til en privat svensk investor. En beslutning forsvaret i dag angrer på.

Samtidig har Artmax straks mildnet bekymringen ved å tilby det svenske sjøforsvaret å legge til kai uten kostnad, så lenge de betaler for å leie plass i selve bygningene.

– Han har kjøpt havnen og havneanleggene med planer om å la forsvaret benytte fasilitetene. Det er hans eneste hensikt. Han er forberedt på å be dem benytte havnebassenget uten å skulle betale leie, sier en talsperson for Artmax, Thomas Backtemann, til avisen Dagens Nyheter.

Puh, ikke Russland

Samtidig har det sannsynligvis vakt lettelse i det svenske forsvaret at havnen ikke havner i russiske hender.

Dagens Industri rapporterte tidligere i år at rikmannen Vladimir Antonov hadde bydd 82 millioner svenske kroner (79 mill. norske kr) for havnen og dermed høyest av alle.

Antonov benektet selv at han hadde bydd på ubåthavnen, men nyheten fikk svenske politikere til å foreslå et helt nytt lovforslag som skal gi staten forkjøpsrett på kritisk infrastruktur.

Stemningsskifte

Dermed har havnen på Gotland blitt et eksempel på hvor brått det internasjonale fiendebildet kan skifte. For få år siden investerte vestlige og russiske selskaper livlig i hverandres land mens det ofte var skepsis når kinesiske selskaper meldte seg – spesielt hvis det var snakk om såkalt kritisk infrastruktur som havneanlegg eller telekommunikasjon.

Krisen mellom Vesten og Russland de siste årene har imidlertid endret på den balansen, ikke minst i Sverige hvor man bekymrer seg over opprustningen hos deres østlige nabo.

– Jeg tror at vi er veldig fokuserte på Russland, spesielt den siste tiden, mens det ikke er noen debatt om kinesiske investeringer. Hvorfor det siste er tilfellet er et åpent spørsmål, sier sikkerhetspolitisk analytiker Jerker Hellström fra Totalförsvarets forskningsinstitut.

Innenfor makteliten

Han påpeker at det for utenforstående er veldig eller helt umulig å vurdere om en kinesisk investor er helt privat, eller om vedkommende jobber på vegne av den kinesiske regjeringen. Det er også tilfellet med Artmax og Lau Ming-wai.

Den 36-årige eiendomsmogulen er allerede et kjent navn i Sverige etter at han i 2015 ga en donasjon på rundt 383 millioner norske kroner til det medisinske universitetet Karolinska institutet.

Lau er sønn av eiendomsinvestoren Joseph Lau, som ifølge magasinet Forbes er god for en formue på drøyt 120 milliarder kroner.

Sønnen er toppsjef i familieselskapet og har dessuten en politisk karriere som en nær medarbeider av Hongkongs tidligere regjeringsleder Henry Tang, og senere lederen av områdets ungdomskommisjon. Han står med andre ord svært nær Hongkongs – og dermed Kinas – innerste sirkler.

Og nettopp dét kan ofte være et problem, understreker analytikeren Jerker Hellström. Ingen forventer reelt at havnen på Gotland plutselig får besøk av kinesiske flåtefartøyer. Likevel skaper ofte mangel på innsyn i spørsmålet om kinesiske bakmenn nervøsitet.

Sivilt kan bli militært

Mens investeringen på Gotland foreløpig ikke har skapt nervøsitet – i hvert fall ikke offentlig – har det vært uro mange andre steder i verden de siste årene.

Kinas voldsomme vekst og eksport de siste tiårene har skapt en enorm opphopning av utenlandsk valuta, og mange av pengene har blitt satt i infrastruktur over hele verden – særlig siden 2013 da Kina lanserte utviklingsprogrammet «One Belt, One Road», som satset tungt på nye infrastrukturlinjer globalt.

Den britiske avisen Financial Times listet i januar opp mer enn 20 år med investering i havner og havneanlegg, og konstaterte at mange av havnene – som for eksempel Pireus i Hellas – har en dobbelt funksjon som både sivile og militære, eller veldig lett kan få det.

– Det er en innebygd dualitet i disse fasilitetene Kina etablerer i utenlandske havner, som angivelig er kommersielle men som raskt kan oppgraderes til viktige militæranlegg, sier Abhijit Singh fra den indiske tankesmien Observer Research Foundation til avisen.

– De er fremragende til myk anvendelse av hard makt.

