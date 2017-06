OPPFORDRER: Et medlem av den amerikanske kongressen har tatt til orde for alle ytterliggående islamister bør jages og drepes. – Ikke en eneste radikalisert islamist bør gis noen form for nåde, skrev Clay Higgins, som er ny som republikansk kongressmedlem. FOTO: Lee Celano, The Daily Advertiser via AP / NTB scanpix