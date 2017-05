Tre millioner velgere stemte blankt under valget i Frankrike.

– Vi står overfor en formidabel oppgave, sa Emmanuel Macron da han holdt seierstale søndag kveld.

Tusener på tusener hadde samlet seg utenfor Louvre i Paris for å feire sammen med ham. Den 39 år gamle valgvinneren lot ordene svulme. Han lovte å blåse nytt liv i det franske demokratiet.

– Jeg vil trenge deres hjelp igjen, sa Macron.

– Allerede i morgen må vi begynne å bygge et ekte og sterkt flertall for forandring, sa han.

– Dette er virkelig mye

Mer enn 25 prosent av de stemmeberettigede lot være å stemme ved presidentvalget i Frankrike og 8,5 prosent stemte blankt.

Til sammen lot en tredel av det franske folk være å stemme på Emmanuel Macron eller Marine Le Pen i søndagens valg. Ikke siden valget i 1969 har så mange, omkring 34 prosent, latt være å ta et valg mellom de to presidentkandidatene.

Antallet blanke stemmer var ny rekord, hele tre millioner stemmeberettigede markerte på denne måten at de ikke ville velge mellom de to kandidatene.

– Dette er virkelig mye til et presidentvalg å være, sier professor i statsvitenskap, Anne Jadot, ved universitetet i Lorraine.

Ligner Hollande

Politisk er Macron ganske lik sittende president François Hollande, mener Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet, er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden. De er begge to moderate sentrumspolitikere. Marine Le Pen sa i sin tale at velgerne hadde stemt for kontinuitet, og det har hun for så vidt rett i, sier han.

Førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold antyder at fornyelsen kanskje handler mest om stil.

– Jeg tror han vil minne litt om president John F. Kennedy i USA på 1960-tallet eller statsminister Justin Trudeau i Canada i dag, sier Orban.

– Det blir en mer moderne president enn hva man er vant til i Frankrike. Men det politiske innholdet er det for tidlig å si noe om, sier han.

En ny generasjon

Macron har bakgrunn fra Sosialistpartiet og ble økonomiminister i 2014. Men i fjor trakk han seg ut for å danne sin egen bevegelse En Marche! (På vei!). Slik kunne han fremstille seg selv som et alternativ til de etablerte partiene, til tross for nærheten til den svært upopulære Hollande.

– Du kan si han har vært litt kynisk, sier Marte Mangset, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har likevel tro på reell fornyelse.

– Macron har bidratt til å delegitimere de gamle pampene og bane vei for en ny generasjon politikere. Det kan by på nye muligheter.

Teknokratisk tradisjon

Ifølge Mangset har Macron helt andre rådgivere og allierte rundt seg enn Hollande. De kommer riktignok fra samme type skoler og nettverk, men har ikke den samme partitilknytningen.

Macron selv er forankret i en teknokratisk fransk tradisjon, mener hun.

– Ideen er at man som politiker skal heve seg over særinteresser og partienes smålige maktkamper. Gjennom fornuft og pragmatisme skal man forsøke å finne løsninger som er til beste for alle.

Problemet er at dette kan tilsløre reelle konflikter i samfunnet.

– Det er åpenbart at også Macrons politikk vil produsere tapere, advarer Mangset, som blant annet viser til at varslede kutt i offentlig sektor vil kunne føre nye grupper ut i arbeidsløshet.

Et varsku

Orban advarer mot konsekvensene hvis Macron ikke lykkes med prosjektet sitt. Selv om Le Pen tapte, er ikke faren over, advarer han.

– Macron symboliserer et siste håp før franske velgere fullstendig mister tilliten til politikken og velger inn en populist i Elyséepalasset, sier Orban.

– Valgseieren hans er en hyggelig nyhet, men samtidig et varsku om at alvorlige problemer må løses, advarer han.