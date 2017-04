Nord-Korea er klar til å utføre en atomprøvesprengning ved et testanlegg nord i landet, melder en overvåkingsgruppe.

Testområdet Punggye-ri er forberedt og klart, ifølge analysegruppen 38 Nord. Også i september kom det melding om det samme, da fra det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret.

Mulig markering

Gruppen antar at landet forbereder en missiloppskytning eller en ny atomprøvesprengning, som i så fall vil bli den sjette i rekken. Det er spenning knyttet til om Nord-Korea på denne måten vil markere 105-årsdagen til landets grunnlegger Kim Il-sung lørdag. Han døde 15. april 1994.

Punggye-ri er et fjellanlegg som brukes til atomprøvesprengninger, og det ligger nær kysten nordøst i landet.

"Stort arrangement"

Torsdag fulgte landets leder Kim Jong-un med på en øvelse for en spesialstyrke, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Øvelsen kommer samtidig som USA har sendt det president Donald Trump omtaler som en krigsflåte til den koreanske halvøy, og Nord-Korea har svart at landet er "klar til krig". Smilende hyllet Kim soldatene for deres presisjon, og han sa "kulene ser ut til å ha sine egne øyne", ifølge KCNA. Det er ikke kjent hvor torsdagens øvelse ble gjennomført.

På samme tid samles utenlandske journalister i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang for "et stort og viktig arrangement", skriver Reuters torsdag. Det er ikke kjent om dette henger sammen med muligheten for en prøvesprengning eller militærøvelsen.

