Ukraina var hovedtema i møtet mellom Vladimir Putin og Angela Merkel tirsdag. Merkel tok også opp situasjonen for homofile i Tsjetsjenia.

– Vi må bruke denne muligheten til å snakke om bilaterale relasjoner og vanskelige saker som Ukraina, Syria og kanskje noen andre regioner, sa Putin da den russiske presidenten tok imot Tysklands statsminister på sitt landsted i Sotsji ved Svartehavet.

Møtet var delt i to. Første halvdel handlet i hovedsak om Ukraina-konflikten.

Merkel sa hun ikke er fornøyd med samarbeidet mellom Tyskland, Russland, Ukraina og Frankrike i Ukraina-konflikten, men at samarbeidet likevel er den beste måten å diskutere Øst-Ukraina på.

Det er fundamentale meningsforskjeller, la hun til.

– Vi har ulikt syn på hva som er årsaken til konflikten, sa Merkel, som mener alle parter ønsker å hindre videre eskalering av konflikten og at samarbeidet mellom de fire landene har bidratt til å dempe konfliktnivået.

Tsjetsjenia

Merkel og Putin fikk også tid til andre temaer under møtets første halvdel. Merkel tok opp situasjonen for homofile i Tsjetsjenia og ba Putin gripe inn.

– Vi har fått negative meldinger om måten homofile er blitt behandlet i Tsjetsjenia på. Jeg ba Putin spesifikt om å bruke sin innflytelse til å bedre forholdene for homofile, sa Merkel på en felles pressekonferanse de to hadde etter at denne delen av møtet var over.

Merkel, som omtalte samtalene med Putin som konstruktive, nevnte også konkret situasjonen for Jehovas vitner, som nylig ble forbudt av russisk høyesterett.

Avviser valg-innblanding

Putin avviste på pressekonferansen at Russland blandet seg inn i fjorårets presidentvalg i USA.

– Slike beskyldninger er ikke annet enn rykter som blir brukt som del av en innenrikspolitisk kamp i USA, uttalte Putin.

Han avviste også at Russland har blandet seg inn i europeiske valg.

– Russland har aldri blandet seg inn i innenrikspolitikken i noen andre land, uttalte den russiske presidenten.

Merkel sa at hun i samtalene la vekt på retten til å demonstrere i et sivilt samfunn. Flere hundre personer er blitt pågrepet i demonstrasjoner mot russiske myndigheter i Moskva de siste ukene.

Putin skrøt på sin side under pressekonferansen av landets politistyrke.

– I motsetning til i enkelte andre europeiske land, der politiet tar i bruk tåregass under demonstrasjoner, utøver russisk politi en mer tilbakeholden og liberal rolle, sa han på pressekonferansen.

G20

G20 skal være hovedtema under møtets andre halvdel tirsdag ettermiddag.

I forkant av G20-toppmøtet i Hamburg 7. og 8. juli har Merkel planlagt å møte alle lederne i de 20 landene.

Den tyske statsministeren har ikke vært i Russland siden 2015, og det én dag lange møtet tolkes som et tegn på at forholdet mellom Tyskland og Russland nå er på bedringens vei.

Merkels reise til Russland ble planlagt etter at Putin ba om «full normalisering» av forholdet mellom de to landene da han møtte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel i mars.