Russlands president Vladimir Putin mener at USAs angrep på en syrisk flybase er en aggressiv handling mot en suveren stat og et brudd på folkeretten.

Angrepet vil gjøre ytterligere skade på relasjonen mellom Russland og USA, og det vil uunngåelig skape problemer i forsøket på å danne en internasjonal koalisjon i kampen mot terrorisme, sier Putins talsmann, Dmitrij Peskov, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Putin mener også at det amerikanske angrepet har som formål å føre verdens oppmerksomhet bort fra de mange sivile som er drept i Irak, ifølge Peskov

– Det er et kynisk forsøk på å ta verdens oppmerksomhet bort fra mange sivile drepte i Irak, sier han ifølge russiske nyhetsbyråer.

Peskov sikter etter alt å dømme til sivile tap under offensiven mot IS i Mosul, der USA støtter irakiske styrker med luftangrep.

Vil ha hastemøte i FN

Russland har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere det amerikanske rakettangrepet. Fredag meldes det at Russland opphever avtalen de har med USA om å dele informasjon om flyginger i syrisk luftrom.

Russland, som har flere dusin jagerfly og forsvarsvåpen på basen sin i Syria, ble i 2015 enige med USA om fast bakkekommunikasjon og felles rutiner for jagerflygere.

– Russland opphever effekten av avtalen med USA som har som formål å forebygge uheldige hendelser og forbedre sikkerheten til jagerflygere i Syria, skriver det russiske utenriksdepartementet i en pressemelding, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Iran, som i likhet med Russland støtter Assad-regimet, har rettet skarp kritikk mot USAs alenegang i Syria.

– Angrepet er farlig, ødeleggende og i strid med internasjonale lover og reguleringer, sier en talsmann for det iranske utenriksdepartementet.

Ford Williams / Den amerikanske marinen / AP / Scanpix

– Oppdiktet sammenheng

Det amerikanske angrepet anses som en reaksjon på et kjemisk angrep mot byen Khan Sheikhoun tidligere i uken, et angrep som vestlige land mener Assad-regimet sto bak.

Russland anklager på sin side USA for å ha gjennomført angrepet mot den syriske flybasen på bakgrunn av «en oppdiktet sammenheng», og avviser at regimet besitter lagre med kjemiske våpen.

– Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, fremholder Peskov.

Russerne har tidligere anklaget vestlige land for å komme med ubegrunnede påstander ved å peke på Assad-regimet før det er gjennomført en grundig gransking. Nær 90 mennesker skal ha blitt drept av kjemikaliene som spredte seg i Khan Sheikhoun samtidig som syriske styrker gjennomførte luftangrep mot den opprørskontrollert byen.

Scanpix

Truffet av 59 raketter

Den syriske flybassen ble natt til fredag truffet av 59 Tomahawk kryssermissiler. Missilene slo ned klokken 03.45 om natten og ble avfyrt fra to amerikanske krigsskip i Middelhavet.

Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun, skal ha vært stasjonert ved Shayrat-basen, som ligger i Homs-provinsen.

Ifølge eksilgruppen SOHR ble basen nærmest utslettet, og minst fire soldater ble drept. Andre ubekreftede meldinger går ut på at det syriske luftforsvaret rakk å flytte de fleste flyene før angrepet rammet.