Storbritannias prins Philip (95) trekker seg tilbake og skal ikke lenger ha offisielle oppdrag, opplyser Buckingham Palace.

Beslutningen gjelder fra august. Prinsen vil likevel fortsette som leder av en rekke veldedighetsorganisasjoner, men han vil ikke spille en aktiv rolle i møter og arrangementer.

Hoffet opplyser samtidig at dronning Elizabeth (91) vil fortsette å utføre sine offisielle oppdrag og plikter som før.

– Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten. Han har full støtte fra dronningen, heter det i en pressemelding fra det britiske kongehuset torsdag.

Prins Philip har tidligere hatt hjerteproblemer, og i 2013 gjennomgikk han en mageoperasjon. Likevel har han vært en svært aktiv prins frem til nå, og så sent som onsdag besøkte han en cricketklubb i London.

Spekulasjoner

På forhånd ble det spekulert på om hastemøtet handlet om helsen til dronningen eller ektemannen, som fyller 96 år i juni.

Kilder ved hoffet opplyste imidlertid til britisk presse at det ikke var noen grunn til bekymring og at temaet verken var dronningens eller prinsens helse.

Pressen samlet seg likevel torsdag morgen utenfor Buckingham Palace i London, og like etter at møtet startet klokken 11 norsk tid, kom meldingen om at prinsen ikke lenger skal ha noen offisielle plikter.

I aktivitet

Både dronning Elizabeth og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag. Dronningen vendte tilbake til slottet etter å ha tilbrakt en lang påskeferie på Windsor Castle. Samme ettermiddag fikk hun besøk av statsminister Theresa May i forbindelse med at Parlamentet skal oppløses i forkant av valget i juni.

Dronning Elizabeth og prins Philip har vært gift i snart 70 år, og de har fire barn sammen.

Philip er født på den greske øyen Korfu, som sønn av prins Andreas av Hellas og Danmark og den tysk-britiske prinsessen Alice av Battenberg.

Familien måtte reise i eksil like etter at Philip ble født. Han bodde fra tiårsalderen hos ulike slektninger og gikk på skole i både Frankrike, Storbritannia og Tyskland.