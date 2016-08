En 46 år gammel prest er varetektsfengslet i Danmark, siktet for overgrep mot flere barn.

Mannen har vært fengslet siden i juni, men først torsdag offentliggjorde politiet etter anmodning fra påtalemyndigheten informasjon om saken. Håpet er at eventuelt flere ofre kan stå frem.

- Vi oppfordrer foreldre til å snakke med sine barn. Er det mistanke om at overgrep har funnet sted, så vil vi veldig gjerne komme i kontakt med dem det gjelder, sier politisjef Ove Pedersen i Midt- og Vestsjælland politidistrikt.

Presten har jobbet i en kirke i Kalundborg vest på Sjælland. Fra før er presten siktet for overgrep på flere barn, men politiet mistenker at presten har forgrepet seg på flere jenter og gutter.

Prestens forsvarer Thomas Philip sier til TV 2 Øst at klienten har erkjent skyld i ett forhold, men at han nekter straffskyld i de øvrige tilfellene. Ifølge lokalavisen Nordvestnyt dreier en av siktelsene seg om overgrep mot en tolv år gammel gutt over en periode på over ett år.