Omar El-Fakhouri forteller om et dramatisk politiraid, bare noen hundre meter fra der den antatte Manchester-terroristen bodde. Naboene er overveldet.

Omar El-Fakhouri bor rett over leiligheten som i natt ble raidet av britisk politi.

Huset ligger i Elsmore Road i sørlige Manchester, om lag ti minutters gange fra huset der Salman Abedi (22) bodde. Dette er et familiestrøk.

– Jeg våknet i 01.30-tiden av masse roping utenfor, og kikket ut av vinduet. Jeg så nabofamilien bli ført ut av politiet, sier El-Fakhouri.

Gorm K. Gaare/EUP-Berlin

Fra Libya

Ifølge ham ble faren lagt i håndjern og ført til politibilen, mens resten av familien sto rundt. Barna skal være i tenårene og 20-årene.

– Dette er ikke en situasjon du noensinne vil se igjen. Jeg kunne aldri sett for meg at noen i vårt samfunn skulle oppleve noe slikt, sier naboen.

El-Fakhouri sier han ikke kjenner nabofamilien så godt, men at de har snakket sammen flere ganger.

– Oppfattet dem ikke som ekstreme

Han tror også at de har gått i samme moske som Abedi-familien.

– De kommer fra Libya og har bodd her i over 15 år, sier han.

– Har du hørt noen i familien uttrykke sympati for ekstremister?

– Jeg har aldri spurt i den retningen, men jeg kunne aldri sett det for meg. Jeg har ikke oppfattet dem som religiøst ekstreme, sier El-Fakhouri.

Gorm K. Gaare/EUP-Berlin

Overraskelse og fornektelse

I området rundt Elsmore Road går naboene rundt i en blanding av overraskelse og fornektelse.

Her skal Salman Abedi ha bodd i mange år. Foreldrene skal ha returnert til fødelandet Libya rundt 2011, under den arabiske våren og den libyske borgerkrigen.

– Han var en som så ut som han ville holde seg unna andre. Han holdt seg mest med seg selv, sier Nisa Akhtar (40).

Hun bor noen få hus unna familien Abedi. Siste gangen hun så han var for noen måneder siden. Da jobbet han med en bil i oppkjørselen.

Ingen av naboene BT har snakket med sier at de kjenner til at Salman Abedi var i Libya.

– Salman kledde seg i tradisjonelle klær og hadde skjegg, sier Akhtar.

Gorm K. Gaare/EUP-Berlin

– Dette er egentlig et rolig strøk

Abedi, mistenkt for å ha drept 22 mennesker, skal ha reist flere ganger til Libya. Britiske myndigheter mistenker at han kan ha blitt radikalisert både der og i Storbritannia. Manchester er, etter London og Birmingham, byen der flest har reist som IS-fremmedkrigere.

Farag Eckailani, en annen av naboene, sier at han kjente familien Abedi som gode naboer.

– Faren er en hyggelig mann. Men jeg har ikke hatt kontakt med ham siden de flyttet i 2011, sier han.

I dag er naboene overveldet over å ha havnet i det globale rampelyset. Elsmore Road er fullt av toetasjes hus som vitner om familieliv. Det er leker, fornuftige familiebiler og stort sett velstelte oppkjørsler og hager.

– Dette er egentlig et veldig stille område, sier Jan Svacina.

Han er ute på sin daglige sykkeltur med sønnen Adam (snart 4).

– Vi flyttet hit for et år siden for å finne et rolig strøk.