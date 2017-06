Fortsatt kritisk for 12 som er innlagt på sykehus.

30 mennesker er bekreftet omkommet etter brannen i boligblokken i London, ifølge politiet. Antallet ventes å fortsette å stige.

Politiet i London opplyser at 24 mennesker fortsatt er innlagt på sykehus etter brannkatastrofen. Tilstanden er kritisk for tolv av dem.

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent. Men ingenting tyder på at den var påsatt.

Gjennomsøker boligblokken

– Vi har undersøkt stedet hvor brannen oppsto, og det er ingenting nå som tyder på at den ble startet med vilje, sa Londons politisjef Stuart Cundy til pressefolk fredag.

Samtidig opplyste han at antallet bekreftede omkomne har økt fra 17 til 30. Antallet stiger etter hvert som brannmannskapene gjennomgår bygningen hvor det brøt ut brann natt til onsdag.

Cundy har tidligere sagt at han håper det endelige tallet ikke vil bli høyere enn hundre.

Kritikk mot statsminister May

Dronning Elizabeth gjorde fredag det som statsminister Theresa May ikke hadde gjort: besøke pårørende etter London-brannen.

Labour-leder Jeremy Corbyn og ordfører Sadiq Khan har også møtt pårørende og husløse som er innkvartert i Westway Sports Centre etter brannen. Theresa May møter på sin side stadig mer kritikk etter at hun under et besøk på branntomten torsdag ikke ville møte pårørende.

May begrunnet det med bekymring rundt sikkerheten. Men dronningen ankom fredag pårørendesenteret sammen med prins William. Det rojale følget møtte representanter for nødetatene, pårørende og representanter fra lokalsamfunnet. De snakket også med brannmenn.

Sendte minister i stedet

Da det 30 minutter lange besøket ved Westway Sports Centre var ferdig, lovet prins William å komme tilbake ved en senere anledning, skriver The Guardian.

May sendte tidligere samme dag i stedet sin mat- og miljøminister Andrea Leadsom for å besøke de pårørende. Leadsom ble av sinte pårørende konfrontert med hvor statsministeren er.

Etter at dronningens og prinsens besøk var over, ble imidlertid May observert da hun gikk inn på sykehuset Chelsea and Westminster, der ni brannofre får behandling.