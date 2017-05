Politiet i Manchester er sikre på at Salman Abedi, den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepet, var del av et nettverk.

Det opplyste polititalsmann Ian Hopkins på en pressebrif onsdag. Han fortalte at politiet gjør omfattende søk over store deler av Manchester.

Han opplyste videre at en politibetjent er blant dem som ble drept i angrepet, men ønsket ikke å komme med ytterligere detaljer.

– Vi er sikre på at vi har snakket med familiene til alle som døde i mandagens angrep. De blir støttet av kompetente folk, sa Hopkins og fortsatte:

Kontrollert sprengning

– Jeg kan dessverre bekrefte at en av de drepte er en politibetjent, men av hensyn til familiens ønsker, vil jeg ikke gi ytterligere kommentarer.

Flere britiske medier meldte tidligere på dagen at det skal være snakk om en kvinnelig politibetjent i Cheshire. Hun skal ikke ha vært på jobb under bombeangrepet.

Manchester-politiet opplyser også at det ble foretatt en kontrollert sprengning i forbindelse med en politiaksjon i sentrum av byen.

Fire pågrepet

BBC meldte onsdag at bomben som ble brukt i terrorangrepet mandag kveld, trolig var laget av andre enn angriperen, men uten å oppgi kilder for opplysningene.

Samme dag pågrep politiet i Manchester tre personer i et boligområde sør i byen. Dermed er i alt fire personer pågrepet, uten at politiet har gitt opplysninger om hva de er mistenkt for. En av de pågrepne er broren til den mistenkte angriperen Salman Abedi (22).

Gorm K. Gaare / EUP-BERLIN

– En feig handling

Salman Abedi og familien tilhørte Didsbury-moskeen i det sørlige Manchester, en halvtimes gåtur fra familiehjemmet.

Etter at det har vært skrevet i britisk media at terroristen jobbet for moskeen, gikk moskérådet i dag ut og nektet for at det hadde skjedd.

En annen medlem av moskeen nektet også for at terroristens far hadde jobbet for moskeen.

Mange fra det sørlige Manchester har reist som fremmedkrigere for IS.

– Den forferdelige hendelsen sjokkerte oss alle. En slik feig handling har ingen plass i islam, eller for den saks skyld noen annen religion, sier Fawsi Haffar, rådsmedlem ved moskeen.

De sier at de har fått rapporter om anti-muslimske hendelser, både muntlige og fysiske.