Det britiske Parlamentet støtter som ventet statsminister Theresa Mays plan om nyvalg 8. juni. 522 representanter stemte for, mens 13 stemte imot.

I et intervju med BBC sa May tidligere onsdag at hun håper valget vil gi Det konservative partiet et større flertall i den lovgivende forsamlingen. Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i brexit-forhandlingene med EU.

Samtidig varsler May at hun ikke kommer til å delta i TV-debatter med Labour-leder Jeremy Corbyn eller andre politiske motstandere i valgkampen. I stedet vil hun prioritere å møte britiske velgere.

Avisen The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU. May beskriver valget som et tillitsvotum over regjeringens ønske om sterkere kontroll over Storbritannias grenser og lovgiving.