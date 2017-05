I Storbritannia måtte sykehus avvise pasienter og omdirigere ambulanser etter at datasystemene deres ble hacket.

Over 70 land skal være rammet av et verdensomspennende dataangrep. Britiske sykehus måtte avvise pasienter, omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.

I Storbritannia rammet angrepet sykehus og stiftelser over hele landet. Bilder som ble publisert på sosiale medier, viste skjermer der det kom opp meldinger med krav om en innbetaling på 300 dollar hvis brukeren ønsket å låse opp datamaskinen. I meldingen sto det også «Oops, dine filer er blitt kryptert.»

Pengene må betales innen 19. mai i nettvalutaen bitcoin, hvis ikke risikerer brukeren at alle filene på de infiserte datamaskinene forsvinner, ifølge meldingen.

Storbritannias statsminister Theresa May sier at angrepet mot britiske sykehus er en del av et større internasjonal dataangrep.

Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry. Blant dem var den spanske teleoperatøren Telefonica.

Svensk kommune

Fredag kveld meldte BBC at det var kommet rapporter om dataangrep i til sammen 74 land, deriblant i USA, Kina, Russland, Italia og Taiwan.

Også den svenske kommunen Timrå ble rammet, melder TT.

Mange sikkerhetseksperter knytter hendelsene sammen.

– Dette er enormt, sier Jakub Kroustek ved datasikkerhetsselskapet Avast i Tsjekkia.

Han sier at han har registrert titusener av angrep verden over.

Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier til NRK at de så langt ikke har oppdaget noe cyberangrep mot norske sykehus.

Britisk helsevesen

Det britiske helsevesenet NHS opplyser at sykehus og stiftelser over hele Storbritannia fredag ettermiddag var utsatt for tekniske problemer.

Minst 16 virksomheter ble rammet.

En journalist ved Health Service Journal melder at både røntgenapparater, telefonsystemer og datasystemer som inneholder viktige prøvesvar, er blitt påvirket av angrepet.

Flere britiske sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus for akutthjelp. Flere ambulanser måtte omdirigeres til sykehus som ikke var rammet av dataangrepet.

Flere steder måtte dessuten ansatte ta i bruk penn og papir fordi PC-ene ikke fungerte.

– Pasientjournaler trygge

Både i Spania og Storbritannia bekrefter myndighetene at det etter alt å dømme handler om programvaren Wanna Decryptor.

Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.

– På dette tidspunktet har vi ingen bevis for at man har fått tilgang til pasientdata, het det i en uttalelse fredag ettermiddag.

Senteret understreker at angrepet har rammet en rekke sektorer, og at det ikke ser ut til å ha vært rettet spesielt mot helsevesenet.

Dataangrep med utpressingsprogrammer har økt i omfang over hele verden den siste tiden. Flere av angrepene har vært rettet mot viktig infrastruktur, som sykehus, politi og kollektivtrafikkselskaper.