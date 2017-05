Emmanuel Macron forsøker å overbevise ytre venstre om at han bryr seg om dei.

62-38. Det er spådommen til Monique Masviel. Ho nærast roper det ut. 62 prosent av stemmene til Emmanuel Macron, 38 til Marine Le Pen. Det er samme tal som fredagens meiningsmåling hos nyhendekanalen BFMTV. Masviel er ein av dei rundt 6000 frammøtte på Macrons siste valmøte, i småbyen Albi i Sør-Frankrike. Det er sydensk stemning, jazz på høgtalarane og utdeling av franske flagg. Folkemøtet skal bli til avis- og tv-bilete over heile verda. Det bør bli fotogent. Masviel, ei svært energisk kvinne, har i alle år vore fast sympatisør for Sosialistpartiets kandidatar. Mitterand, Jospin, Royale, Hollande. Ho har vore der for dei. Men ikkje i år. Dette året er det Macron for alle pengane. - Han er ny, han er skjønn, han er noko anna enn alle mennene på 50 pluss. Og ikkje minst, han er noko anna enn Marine Le Pen, seier Monique Masviel. Ho legger til at kona Brigitte må vere den nye Michelle Obama.

Uro og euro

Etter å ha kome ut i tet i første valrunde, hadde Macron ei dårlig første veke. Le Pen tok stikk og prosentpoeng på målingane. Denne veka snudde det igjen, etter at Le Pen hadde ein dårlig opptreden på TV-debatten mellom valrundene. Etter å ha antyda at Macron hadde sylta ned pengar i eit skatteparadis, melde Macron Le Pen til politiet for injurier. Samtidig opna ho for å delvis halde på euroen, mynteininga ho tidlegare ville forkaste til fordel for å gjeninnføre franske franc. Truleg var det i håp om å tiltrekke seg veljarar utfor dei allereie overbeviste. Men det førte også med seg anklagar om vingling og spørsmål om økonomisk kompetanse.

Tor Høvik

Spotta: Kinnskjegg

Ei fanfare tar over for jazzen på folkemøtet i Albi. Eit sus går gjennom forsamlinga. Alle fotografane stimlar til eit hjørne av plassen. Kan det vere 39-åringen som kjem, den franske elitens redningsmann i ein opprørt sjø av populisme? Det moderat korte kinnskjegget avslører Emmanuel Macron inni menneskemengden. Han pressar seg framover. Det er alt for mange folk rundt han og livvaktene. Macron står fast, men gliser tappert. Vaktene pressar han vidare inn i menneskemengda. Til slutt er det ingen spor etter han. Er mannen forsvunnen? Ga han opp? Blei presset for stort? Eller er han berre dekka av alle dei frammøtte og på veg fram til scena?

Takk til alle

Siste alternativ er riktig, for plutseleg er han framme. Han strekker hendene i vêret. Macron blir møtt med jubel, som om han alt skulle vere president. - Merci à vous, ropar han. - Vi skal vinne, ropar folkemengda tilbake. - Er de klare, spør Macron. Dei jublar og viftar med flagga. Nokre EU-flagg er like naturleg på plass i mylderet av franske. - Eg òg, seier Macron. Han nemner namnet på alle byane han kjem på i området rundt Albi og storbyen Toulouse, ein time unna. Så byrjar han på tala. Folket stilnar. Det er fedreland og republikk, nasjonale verdiar og kultur, jobbar for alle og respekt for alle. Og ikkje minst: Det er appellering til venstresida, som Macron treng for å vinne. Han lener seg mot talerstolen og forteller at han er for både digital utvikling og økologi. Han siterer regionens store son og far til den franske sosialismen, Jean Jaurès. Det går heim hos heimepublikummet.

Fakta: Frankrikes presidentval Emmanuel Macron og Marine Le Pen fekk størst oppslutning blant 11 kandidatar i første valrunde i april. Macron stifta sitt eige parti, En Marche (Framover), etter tidlegare å ha vore økonomiminister under dagens president, François Hollande. Le Pen har leia Front National sidan 2011, då ho tok over etter faren, den meir kontroversielle Jean-Marie. Franske presidentar blir valde for fem år av gangen, og har tradisjonelt skifta mellom høgresidas gaullist-etterkommarar (i dag partiet Republikanarane) og Sosialistpartiet. Dette er første gongen ingen av dei tradisjonelle partia har nådd andre valomgang.

Folk å overbevise

Det største overraskelsesmomentet i valet søndag er kva veljarane til ytre venstre-kandidaten Jean-Luc Mélenchon vil gjere. Ifølge målingar vil mange av dei halde seg heime. Sofaveljarar er mest fordel for Le Pen, som har ein meir lojal base. Melenchon, med sine 19 prosents oppslutning i første valrunde, har verken anbefalt Le Pen eller Macron. Blant dei frammøtte i Albi er det fleire Melenchon-supportarar som ikkje ser anna val enn å støtte Macron. Som studenten Camille Mouronvalle (23). - Eg skal stemme på Macron, men det er meir mot Le Pen enn for han, seier ho. Kameraten Aubin Lipke (21) er einig. - Det virka litt kunstig, det der med økologi og Jean Jaurès. Det er tydeleg kven han vil nå.

Skal stille overalt

Macron vil få ei enorm første oppgåve som president: I juni er det parliamentsval. Utan eit stort parti i ryggen i nasjonalforsamlinga, vil han streve med å få gjennomslag. Mens presidenten peikar ut statsministeren, treng statsministeren eit fleirtal i forsamlinga. Macrons parti, En Marche (Framover), har sagt at dei vil stille i alle valkretsar, med ei blanding av nye fjes og gamle politikarar. Kor store dei blir er usikkert. I verste fall risikerer Macron ikkje å få gjennomslag og hamne i ein tilsvarande situasjon som dagens svært lite populære president, François Hollande.

Det historiske

Men det er lenge igjen til eit slikt scenario. I Albi held Macron på å avslutte tala. - Dagen etter valet kviler det eit enormt ansvar på dykk alle. Då skal vi respektere kvarandre og stå saman, uansett resultat, seier Macron. Det er tid for litt siste jubel frå folkemengda, fulgt av synging av nasjonalsangen. Så forsvinn Macron blant livvaktene. Han er som sunken i jorda. Det vil seie, ein mann i folkemengda minner frykteleg. Sylvain Eugene (33) kunne vore Macrons dobbeltgjengar. - Eg har fulgt han lenge. Det er ein fyr som har ein annan bakgrunn enn dei andre politikarane, seier dobbelgjengaren. Macron er tidlegare bankmann, utdanna ved Sciences Po og skulen for alle som vil opp og fram i byråkrati og politikk, Ecole nationale d’administration. - Det er historisk, dette, seier Sylvaine Eugene, og ser mot scena der Macron sto. - Han blir jo president.