LIKEVEL GJENNOMSLAG: I dag stemmer Kongressen over opphevelse av Obamacare. Det kan ende med seier for president Donald Trump. FOTO: Reuters

Obamacare kan likevel ryke, stemmer over opphevelse i dag

Den amerikanske kongressen vil stemme for et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.