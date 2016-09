President Barack Obama startet med å sitere bibelen da han hedret dem som mistet livet 11. september 2011. – La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, sa Obama.

Presidenten startet dagen med ett minutts stillhet inne i Det hvite hus, før han dro videre til Pentagon. Der la Obama ned en stor krans på starten av minnemarkeringen.

– Det er en stor ære for meg å stå her med dere igjen, på en dag jeg vet fortsatt er vanskelig for dere. Det er en dag vi aldri kommer til å glemme, sa Obama da han tok til scenen for å tale til de oppmøtte utenfor Pentagon.

– 15 år kan virke som lenge, men for familiene som mistet en del av hjertet sitt den dagen, kan jeg se for meg at det kan virke som om det skjedde i går, fortsatte Obama.

På sin siste markering av 11. september som president, benyttet også Obama sjansen til å si noen ord om verdien av mangfold i det amerikanske samfunnet.

– Mangfold er ikke en svakhet, men en stor styrke.