USAs president Barack Obama avlyser det planlagte møtet med Rodrigo Duterte etter å ha blitt kalt «horeunge» av den filippinske presidenten.

- Han er en fargerik fyr, sa Obama om Duterte da han møtte pressen før avreise fra G20-toppmøtet i Kina mandag.

Den relativt ferske filippinske presidenten er kjent for sin grove språkbruk og røffe framferd.

Mandag la filippineren ut på sin første store utenlandsreise i presidentembetets medfør. Sammen med Obama skal Duterte delta på et regionalt toppmøte i Laos tirsdag. På en pressekonferansen før avreise ble Duterte spurt om hvordan han har tenkt å forklare de mange likvideringene på Filippinene for Obama. Over 2000 mistenkte narkotikaforbrytere og rusbrukere er blitt drept siden Duterte ble tatt i ed 30. juni og lanserte sin krig mot narkotika.

- Jeg er president i en suveren stat, og det er lenge siden vi sluttet å være en koloni. Jeg har ingen herre bortsett fra det filippinske folk, ingen, svarte Duterte, før han tilføyde:

- Man må vise respekt, ikke bare hive inn spørsmål. Din horeunge, jeg kommer til å banne til deg på det møtet.

Obama sa han ville revurdere hvor produktivt det vil være å holde et eget møte med Duterte i Laos, slik planen var. Nå har han altså bestemt seg for å avlyse.