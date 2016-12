Washington (NTB-AFP): USA utviser 35 russiske diplomater etter angivelig trakassering av amerikanske diplomater i Moskva og hackerangrep i forkant av presidentvalget.

– Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sier Obama torsdag.

I tillegg ilegges de to ledende russiske etterretningsselskapene FSB og GRU sanksjoner, skriver New York Times.

– Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sier den amerikanske presidenten.

Han oppfordrer allierte til å motsette seg Russlands forsøk på å «blande seg inn i demokratisk styre.»

Varsler represalier

Han varsler at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november. Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat Donald Trump med å vinne valget.

Det russiske utenriksdepartementet sier at USAs sanksjoner vil skade de bilaterale båndene. Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner mot Kreml.

Tvilende Trump

Trump må nå avgjøre om han skal heve sanksjonene overfor den russiske etterretningen. Neste måned går han inn i rollen som president, hvor republikanerne i kongressen er blant dem som ønsker å igangsette etterforskning av russisk aktivitet.

Trump har hele tiden kastet tvil over om den russiske regjeringen hadde noe med hackingen å gjøre, og mente at den amerikanske etterretningstjenesten ikke var troverdig. Den påtroppende presidenten har tidligere uttalt at hackingen også kunne være utført av «en sengeliggende mann på 180 kilo,» ifølge New York Times.

– Jeg tror vi skal gå videre med livene våre. Jeg tror at datamaskiner har gjort livene våre veldig kompliserte. Denne tidsalderen har ført til at ingen egentlig vet hva som foregår. Vi har hurtighet, men jeg vet ikke om vi har den sikkerheten vi trenger, sa Trump i et intervju onsdag. (©NTB)