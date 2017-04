Et barn får behandling etter angrepet mot Khan Sheikhoun. Foto: AP / NTB scanpix

OPCW: Nervegass er funnet på ofre etter angrep i Syria

Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.