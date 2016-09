Donald Trump har sikret seg et knapt forsprang på Hillary Clinton, viser to ferske meningsmålinger.

Republikanernes presidentkandidat får 45 prosent oppslutning på en landsomfattende måling ORC har utført for CNN , mot 43 prosent for demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Clinton har hittil i valgkampen hatt et forsprang på Trump, og rett etter demokratenes landsmøte var forspranget oppe i 8 prosentpoeng.

CNN-målingen viser at de to presidentkandidatene henter støtte i vidt forskjellige velgergrupper.

Kvinner og menn

Clinton får oppslutning fra 53 prosent av kvinnelige velgere, mot 38 prosent for Trump. 54 prosent av mannlige velgere støtter derimot Trump, mens 32 prosent støtter Clinton.

Blant velgere yngre enn 45 år, får Clinton 54 prosent oppslutning, mot Trumps 29 prosent. Blant ikke-hvite velgere har Clinton nesten fire ganger så høy oppslutning som Trump, viser CNN-målingen, som har en feilmargin på 3,5 prosentpoeng.

Unge og gamle

Også i en fersk meningsmåling utført av USC for Los Angeles Times er Clintons forsprang spist opp. Denne målingen, som har en feilmargin på 4,5 prosentpoeng, gir Trump 44,3 prosent oppslutning, mot 43,6 prosent for Clinton.

Denne målingen gir de to omtrent like stor oppslutning blant velgere i alderen 35-64 år, mens Trump får klart størst oppslutning blant velgere over 65 år og Clinton har størst oppslutning blant dem under 35 år.

Fortsatt ledelse

En sammenstilling av de ni siste landsomfattende meningsmålingene i USA, gjennomført av nettstedet RealClearPolitics , gir imidlertid fortsatt Clinton et forsprang, med 46,2 prosent mot Trumps 42,9 prosent.

Det samme gjør en omfattende meningsmåling i 50 delstater, utført for avisa Washington Post.

Denne målingen fokuserer på fordelingen av valgmenn, som er de som formelt utpeker USAs neste president.

Hadde valget blitt holdt nå, ville Clinton vært sikker på å få 244 valgmenn. Trump hadde bare vært sikker på å få 126. Fordelingen av 168 valgmenn ville vært usikker.